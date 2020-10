Wielki powrót Adele! W końcu pokaże się publicznie

Adele przez długi czas nie pokazywała się publicznie. Jej nieobecność i kolejne zdjęcia, na których wygląda coraz szczuplej niepokoiły fanów. Jednak piosenkarka poinformowała, że wraca do show-biznesu.

Tak Adele wyglądała w 2008 roku /Mark Larner/Photoshot /Getty Images

Do tej pory gwiazda znana była z pełnych kształtów, ale ostatnio straciła na wadze kilkadziesiąt kilogramów.



W plotkarskich mediach pojawiły się spekulacje, że utrata wagi może być spowodowana rozstaniem z mężem Simonem Koneckim. W kwietniu 2019 r. poinformowano o ich separacji po 8 latach małżeństwa.

Pojawiały się również plotki, że Adele pracuje nad czwartą płytą, jednak nie było wiadomo, co dalej z karierą wokalistki.



Niedługo wszyscy będą mogli zobaczyć na żywo, jak teraz wygląda piosenkarka. Poinformowała, że wystąpi w roli gospodarza w "Saturday Night Live". To program emitowany przez NBC, a jego gospodarzem co tydzień jest inna gwiazda.



Adele pojawi się w popularnym show 24 października. Nie kryje, że jest zachwycona również dlatego, że gościem muzycznym będzie uwielbiany przez nią zespół H.E.R.

"Cholera, do diabła, jestem tak podekscytowana! A także absolutnie przerażona! Mój pierwszy występ w roli gospodarza SNL! Zawsze chciałam to zrobić, być samodzielna i móc zakasać rękawy i całkowicie się w to rzucić, ale czas nigdy nie był właściwy" - napisała na Instagramie.



"Jestem zachwycona tym, że H.E.R będzie gościem muzycznym! Kocham ją TAK bardzo, że nie mogę się doczekać, aż rozpłynę się w płonącym, gorącym bałaganie podczas jej występu" - dodała.