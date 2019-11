Whitney Houston miała romans z kobietą? Asystentka ujawnia nowe fakty

Przyjaciółka Whitney Houston, Robyn Crawford po latach otworzyła się przed dziennikarzami. Odpowiedziała na plotki o jej związku z wokalistką.

Robyn Crawford, pierwsza z prawej, była przyjaciółką Whitney Houston. /RTNBaker / MediaPunch/AP / East News

Robyn Crawford, która przez długi czas była nie tylko przyjaciółką, ale i asystentką Whitney Houston, potwierdziła to, o czym mówił cały świat. Kobiety utrzymywały ze sobą fizyczny kontakt.

Autorka książki "A Song for You: My Life with Whitney Houston" ujawnia, że pierwszy raz spotkała się z piosenkarką w 1980 roku na letnim obozie. Robyn miała wtedy 19 lat, Whitney zaledwie 17. Ich relacja szybko przerodziła się w romans.

W wywiadzie dla NBC News Crawford podkreśla także, że zaczęło się od niewinnego pocałunku, a później "po prostu się stało". Dwa lata później Whitney chciała zakończyć związek, uważając, że relacja może źle wpłynąć na jej karierę muzyczną.

Niemal od początku znajomości obu pań, media spekulowały o romansie. Ich współpraca zakończyła się w 2000 roku, a powodem tego było podobno postawione przez męża Whitney - Bobby'ego Browna - ultimatum.

"Robyn, ze szczerością i dbałością o detale, daje czytelnikowi wgląd w życie i karierę Whitney. Opowieść zaczyna od momentu pierwszego spotkania z Whitney w latach 80. kiedy obydwie były nastolatkami, aż po ogromny sukces, który osiągnęła wokalistka" - czytamy.

Wszystko to opisała osoba, która znała Huston nie tylko zawodowo, ale też osobiście i była z nią w najważniejszych momentach życia.

Książka "A Song for You: My Life with Whitney Houston", trafiła na półki księgarń w USA 5 listopada. Nie ma jeszcze informacji o jej polskim tłumaczeniu.

Whitney Houston (1963-2012) 1 / 19 Na gali American Music Awards 2009 - fot. Kevork Djansezian Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Jedna z najważniejszych piosenkarek, gwiazda muzyki pop, aktorka, laureatka nagród Grammy i Emmy, Whitney Houston, zmarła tragicznie mając 48 lat. Została znaleziona martwa 11 lutego 2012 r. w wannie hotelowego apartamentu w Beverly Hills przez swojego ochroniarza. Jak ostatecznie poinformował rzecznik biura koronera, "zmarła wskutek przypadkowego utonięcia, lecz ciągłe zażywanie kokainy i problemy z sercem znacząco przyczyniły się do jej śmierci".

Clip Whitney Houston I Will Always Love You

