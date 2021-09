Whitechapel: Szczegóły premiery albumu "Kin"

"Kin" jest już piątym z rzędu albumem deathmetalowców z Whitechapel, który wyprodukował uznany fachowiec Mark Lewis. Większość nagrań odbyła się w domowym studiu Zacha Householdera, gitarzysty grupy z Knoxville w stanie Tennessee.

Miks w szwedzkim studiu Ghostward wykonał David Castillo. Masteringiem zajął się Ted Jensen.

Na perkusji zagrał sesyjnie Alex Rüdinger (Conquering Dystopia, Ordinance, eks-The Faceless).

Następca longplaya "The Valley" (2019 r.) ujrzy światło dzienne 29 października nakładem Metal Blade Records.

Reklama

Teledysk do nowego utworu "Lost Boy" Whitechapel możecie zobaczyć poniżej:

Clip Whitechapel Lost Boy

Oto program albumu "Kin":

1. "I Will Find You"

2. "Lost Boy"

3. "A Bloodsoaked Symphony"

4. "Anticure"

5. "The Ones That Made Us"

6. "History Is Silent"

7. "To The Wolves"

8. "Orphan"

9. "Without You"

10. "Without Us"

11. "Kin".