Westlife i nowa piosenka "Starlight". Kiedy premiera płyty "Wild Dreams"?

Westlife sprzedali 55 milionów płyt na całym świecie i są jednym zespołem, których siedem pierwszych singli znalazło się na 1. miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Łącznie aż 14 utworów formacji dotarło na szczyt tamtejszego zestawienia.

Promowana singlem "Starlight" płyta "Wild Dreams" (premiera 26 listopada) zawierać będzie 15 utworów, w tym nowe, koncertowe wersje piosenek "Flying Without Wings", "World of Our Own" i "Uptown Girl".

"Ta płyta jest dla nas ważniejsza niż cokolwiek, co do tej pory zrobiliśmy. Ostatnie 18 miesięcy było pełne wyzwań, ale i inspiracji. Rozmaite emocje, których doświadczyliśmy podczas pandemii, skłoniły nas do pisania piosenek i pomogły stworzyć naprawdę wyjątkowy album, na którym zawarliśmy wszystko, co kochamy w muzyce - świeże, energiczne, pozytywne numery jak 'Starlight', jak i wzruszające ballady jak 'Always With Me'" - opowiadają członkowie Westlife.

Reklama

Clip Westlife Starlight (Lyric Video)

Sprawdź tekst piosenki "Starlight" w serwisie Tekściory.pl!

"Na płycie nie brakuje też momentów refleksyjnych jak i pełnego nadziei spoglądania w przyszłość. Wszystko jest aktualne i podnoszące na duchu. Nie możemy się doczekać, kiedy fani posłuchają całości" - dodają wokaliści.

Materiał powstawał podczas lockdownu w różnych studiach w Irlandii i z użyciem domowego sprzętu, który wykorzystywali jeżdżąc z domu do domu i nagrywając piosenki.

Westlife - jeden z najpopularniejszych boysbandów wszech czasów

Kariera działającej od 1998 r. grupy nabrała rozpędu za sprawą zmarłej w grudniu 2019 r. Mae Filan, matki wokalisty Shane'a Filana. To ona skontaktowała się z przyjacielem rodziny, menedżerem Louisem Walshem, i poprosiła go, by dał chłopakom szansę. W 2004 r. z zespołu odszedł Brian McFadden, w wyniku czego Westlife pozostał kwartetem.

Grupę tworzą Shane Filan, Markus Feehily, Kian Egan i Nicky Byrne.