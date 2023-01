14-letnia obecnie Weronika Cugowska to jedyne dziecko Wojtka Cugowskiego i jego żony Krystyny Cugowskiej, specjalistki od terapii muzyką.

Nastolatka pod okiem swojej mamy w jej studiu wokalnym Bluelife-Art nagrywała swoje wersje piosenek Eltona Johna, Michaela Jacksona i Zbigniewa Wodeckiego. W dniu 14. urodzin Weroniki do sieci trafił cover przeboju "I Can't Make You Love Me" z repertuaru Bonnie Raitt, po który sięgali także m.in. Adele, George Michael, Bon Iver i Boyz II Men.

Muzykująca rodzina razem pojawiła się w "Dzień dobry TVN", by opowiedzieć o swojej pasji.

"Zaczęłam swoją przygodę ze śpiewem w 2020 roku, wtedy, gdy mama zaczęła swoją działalność ze studiem" - wspomina Weronika Cugowska.

"Muzyka to nie jest tylko różowy świat, są też ciemniejsze strony. Jeszcze nie wiemy, czy Weronika będzie się chciała zawodowo zajmować muzyką, ale niewątpliwie ma do tego predyspozycje" - komentuje Wojtek Cugowski.

Cała trójka na kanapie zaprezentowała się w akustycznym fragmencie przeboju "On Of These Days" Whitesnake . Grupa dowodzona przez wokalistę Davida Coverdale'a jest jednym z muzycznych idoli Wojtka Cugowskiego.



Wojtek i Krystyna Cugowscy - muzyczna rodzina

Krystyna Cugowska szkoliła swój głos u m.in. Grażyny Łobaszewskiej , Krystyny Prońko i Jerzego Satanowskiego. Jako wokalistka występowała z zespołami Świdnik Gospel Choir oraz Gospel Rain.

Z kolei Wojtek Cugowski - najstarszy syn Krzysztofa Cugowskiego , wieloletniego wokalisty Budki Suflera - w latach 1991-1995 był wokalistą grupy Tipsy Train . Później zaczął występować ze swoim młodszym o trzy lata bratem Piotrem Cugowskim , z którym założył istniejącą do 2019 r. formację Bracia .



Zespół w 2005 r. wydał swoją debiutancką płytę "Fobrock". Pod koniec 2008 r. miał premierę drugi album "A Tribute to Queen". Rok później ukazały się dwa krążki - płyta z kolędami i album "Zapamiętaj". W połowie 2013 r. do sklepów trafił czwarty album grupy "Zmienić zdarzeń bieg", który pokrył się platyną.

Synowie Krzysztofa Cugowskiego nawiązali później z nim rodzinną współpracę pod szyldem Cugowscy . Razem nagrali studyjną płytę "Zaklęty krąg" (2016, posłuchaj! ) i koncertowy album "Ostatni raz" (2018).

Po zawieszeniu grupy Bracia liderzy zajęli się swoimi solowymi karierami - Piotr Cugowski na swoje 40. urodziny w październiku 2019 r. wydał debiut zatytułowany po prostu "40" ( posłuchaj singla! ). Był też trenerem w "The Voice of Poland" (2018), a od trzeciej edycji ocenia uczestników w "The Voice Senior".



W listopadzie 2020 r. swój pierwszy singel "Nie czekaj na znak" ( sprawdź! ) wypuścił Wojtek Cugowski. Była to pierwsza zapowiedź solowej płyty "Nie czekaj na znak", która ostatecznie ukazała się w kwietniu 2022 r. Podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 2022 r. z utworem "Znowu będziemy się śmiać" zajął 3. miejsce w konkursie Premiery.



Z kolei w kwietniu 2021 r. do sklepów trafi album "Be There" nagrany pod szyldem Kruk & Wojtek Cugowski. Wokalista i gitarzysta połączył siły z hardrockową formacją Kruk ze Śląska. Razem z nią będzie jedną z gwiazd Hard Rock Heroes w Krakowie (12 czerwca w Tauron Arenie zagrają także m.in. Deep Purple i Nazareth ).