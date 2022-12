14-letnia obecnie Weronika Cugowska to jedyne dziecko Wojtka Cugowskiego i jego żony Krystyny Cugowskiej, specjalistki od terapii muzyką.

Nastolatka pod okiem swojej mamy w jej studiu wokalnym Bluelife-Art wcześniej nagrywała swoje wersje piosenek Eltona Johna, Michaela Jacksona i Zbigniewa Wodeckiego. Teraz do sieci trafił cover przeboju "I Can't Make You Love Me" z repertuaru Bonnie Raitt, po który sięgali także m.in. Adele, George Michael, Bon Iver i Boyz II Men.

Wideo 💙Bluelife-Art / Weronika Cugowska - I can't make you love me - Cover💙

"To już czwarte nagranie Weroniki na kanale naszego Studia na Youtube'ie i z każdym kolejnym obserwujemy, jak pięknie się rozwija i co Jej w sercu gra. (...) Skarbie życzymy Ci wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze!!! Rozwijaj swoje pasje, otwieraj się na świat i czerp z życia pełnymi garściami!!!" - napisała na Facebooku Krystyna Cugowska.

Krystyna Cugowska szkoliła swój głos u m.in. Grażyny Łobaszewskiej, Krystyny Prońko i Jerzego Satanowskiego. Jako wokalistka występowała z zespołami Świdnik Gospel Choir oraz Gospel Rain.

Z kolei Wojtek Cugowski - najstarszy syn Krzysztofa Cugowskiego, wieloletniego wokalisty Budki Suflera - w latach 1991-1995 był wokalistą grupy Tipsy Train. Później zaczął występować ze swoim młodszym o trzy lata bratem Piotrem Cugowskim, z którym założył istniejącą do 2019 r. formację Bracia.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bracia Jeszcze raz

Zespół w 2005 r. wydał swoją debiutancką płytę "Fobrock". Pod koniec 2008 r. miał premierę drugi album "A Tribute to Queen". Rok później ukazały się dwa krążki - płyta z kolędami i album "Zapamiętaj". W połowie 2013 r. do sklepów trafił czwarty album grupy "Zmienić zdarzeń bieg", który pokrył się platyną.

Synowie Krzysztofa Cugowskiego nawiązali później z nim rodzinną współpracę pod szyldem Cugowscy. Razem nagrali studyjną płytę "Zaklęty krąg" (2016, posłuchaj! ) i koncertowy album "Ostatni raz" (2018).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cugowscy o pomyśle na rodzinną współpracę TV Interia

Po zawieszeniu grupy Bracia liderzy zajęli się swoimi solowymi karierami - Piotr Cugowski na swoje 40. urodziny w październiku 2019 r. wydał debiut zatytułowany po prostu "40" ( posłuchaj singla! ). Był też trenerem w "The Voice of Poland" (2018), a od trzeciej edycji ocenia uczestników w "The Voice Senior".



W listopadzie 2020 r. swój pierwszy singel "Nie czekaj na znak" ( sprawdź! ) wypuścił Wojtek Cugowski. Była to pierwsza zapowiedź solowej płyty "Nie czekaj na znak", która ostatecznie ukazała się w kwietniu 2022 r. Podczas tegorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu z utworem "Znowu będziemy się śmiać" zajął 3. miejsce w konkursie Premiery.



Z kolei w kwietniu 2021 r. do sklepów trafi album "Be There" nagrany pod szyldem Kruk & Wojtek Cugowski. Wokalista i gitarzysta połączył siły z hardrockową formacją Kruk ze Śląska.