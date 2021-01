Wędrówka z Olde (nowa płyta "Pilgrimage")

W marcu w ręce miłośników posępnych dźwięków z pogranicza doom, stoner i sludge metalu trafi trzeci album kanadyjskiej grupy Olde.

Olde przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Produkcją "Pilgrimage" zajął się Greg Dawson, gitarzysta Olde; nagrania odbyły się w należącym do niego studiu BWC. Autorem okładki jest kanadyjski artysta Alexandre Goulet.



Na nowej płycie formacji z Ontario wystąpili gościnnie Daniel "Chewy" Mongrain, gitarzysta Voivod i były członek Cryptopsy i Gorguts; gitarzysta Nichol S. Robertson; oraz Nick Teehan, który zagrał na saksofonie.



Pierwszy od czterech lat album Olde wypuszą na rynek amerykańska Seeing Red Records i brytyjska Sludgelord Records. Datę premiery wyznaczono na 19 marca.



Z krótką zapowiedzą longplaya "Pilgrimage" Olde możecie się zapoznać poniżej:



Na płycie "Pilgrimage" usłyszymy osiem kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Pilgrimage"

2. "A New King"

3. "Medico Della Peste"

4. "In Defiance"

5. "The Dead Hand"

6. "Depth Charge"

7. "Under Threatening Skies"

8. "Wastelands".