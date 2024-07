Grzegorz Ciechowski to legenda polskiej sceny muzycznej. Wraz z grupą Republika stworzył takie przeboje jak "Biała flaga", "Mamona" i "Kombinat" cieszące się popularnością do teraz. Niektóre doczekały się również wielu współczesnych wykonań, m.in. przez orkiestry Męskiego Grania.

Testament został spisany chwilę przed śmiercią, a swój majątek przekazał żonie Annie Skrobiszewskiej, z którą miał trójkę dzieci. Tylko niewielka część spadku przysługiwała Weronice Ciechowskiej - jedynej córce z poprzedniego związku z Małgorzatą Ciechowską . Dostała ona tylko mały zachowek, bez praw autorskich do utworów.

"Przyznała, że kupiła sobie pensjonat i utrzymuje się także z tytułu przychodów osiąganych w tym pensjonacie. [...] Twierdzi, że z tego pensjonatu otrzymuje około 100 tys. zł rocznie plus 400 tys. bezpośrednio z tantiem , co naprawdę wystarcza na godne życie" - wyznał Asłanowicz dla portalu Fakt .

Co ciekawe, wyjawił słowa, jakich użyła wdowa w trakcie rozprawy. Powiedziała, że nie ma powodów do dzielenia się majątkiem.

"Powiedziała w kontekście, że dzieci powinny same coś osiągnąć i same zarobić na siebie. Mówi to osoba żyjąca tyle lat z tantiem po zmarłym mężu. Pani Weronika natomiast utrzymuje się sama i nie otrzymuje żadnych środków z twórczości swojego świętej pamięci ojca" - relacjonuje.