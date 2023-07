Piąty longplay kwartetu z Denver w stanie Kolorado wyprodukował (w tym miks) Arthur Rizk. Autorem okładki jest Aaron Horkey.

Album "American Gothic" będzie mieć swą premierę 27 października nakładem kanadyjskiej Profound Lore Records. W Europie nowy materiał Wayfarer trafi po raz pierwszy na rynek w barach niemieckiej Century Media Records. Płyta dostępna będzie drogą elektroniczną, w wersji winylowej oraz w edycji CD. Tę ostatnią wzbogaci przeróbka "Night Shift" Siouxsie and the Banshees, którą Amerykanie wydali w lutym na winylowym singlu we współpracy z magazynem "Decibel".



Reklama

Dodajmy, że intrygująca, zakorzeniona w amerykańskiej tradycji muzyka Wayfarer łączy w sobie m.in. nastrojowy black metal i gothic country, którego scena rozwinęła się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku właśnie w Denver.



Nowy album Wayfarer pilotuje singel "False Constellation", do którego powstał teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Wayfarer False Constellation

Wayfarer - szczegóły płyty "American Gothic" (tracklista):

1. "The Thousand Tombs Of Western Promise" 2. "The Cattle Thief"

3. "Reaper On The Oilfields"

4. "To Enter My House Justified"

5. "A High Plains Eulogy"

6. "1934"

7. "Black Plumes Over God’s Country"

8. "False Constellation".