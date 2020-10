Warfect: Album "Spectre Of Devastation" nagrany. Kiedy premiera?

Szwedzka formacja Warfect przygotowała czwartą płytę.

Zespół Warfect niedługo wyda nowy album /materiały prasowe

Za nagrania albumu "Spectre Of Devastation" odpowiadał Fredrik Wester, grający na gitarze wokalista Warfect i były muzyk blackmetalowego Lord Belial.

Reklama

Mastering wykonał uznany duński producent Flemming Rasmussen (m.in. Metallica, Morbid Angel, Blind Guardian).

Okładkę nowego longplaya thrashmetalowego tria ze Szwecji zaprojektował ceniony niemiecki artysta Andreas Marschall.

"Specrte Of Devastation" będzie pierwszym materiałem Szwedów w barwach austriackiej Napalm Records. Premierę zaplanowano na 13 listopada (CD, winyl, cyfrowo).

Nowe dokonanie Warfect promuje wypuszczony właśnie teledysk do kompozycji "Left To Rot". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Left To Rot

Sprawdźcie także opublikowany w sierpniu wideoklip "Pestilence" Warfect:

Clip Pestilence

Na płycie "Spectre Of Devastation" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:

1. "Spectre Of Devastation"

2. "Pestilence"

3. "Rat King"

4. "Left To Rot"

5. "Hail Caesar"

6. "Into The Fray"

7. "Colossal Terror"

8. "Witch Burner"

9. "Dawn Of The Red".