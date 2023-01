Nazwa wiosennej trasy to: "Szukajcie a znajdziecie... tajemnice radosne...zwiastowanie: piekło niebo".



"Pytacie mnie w listach czy mam dziewczynę i nowe kawałki. Potem kiedy, gdzie i jakie kawałki. Odpowiadam: SZUKAJCIE A ZNAJDZIECIE trasę, kawałki. Nowe. Z nowej płyty" - mówi w swoim stylu WaluśKraksaKryzys .



"Musicie mi wierzyć na słowo i generalnie wierzyć, bo o tym będzie ta płyta. O wierze we wszystko. Ponadto jeśli ktoś, kto przez ostatnie pół roku robił sobie ze mną focisze w ubraniach, to część tej nowej płyty ma już u siebie. Ubrania tutaj nie mają nic do rzeczy, ale czasem zdarza mi się robić focisze bez ubrań i wolę od razu uprzedzić, że nie o te focisze chodzi" - dodaje muzyk.

Kim jest WaluśKraksaKryzys?

Jak sam o sobie mówi: osoba wątpiąca, ale wierząca, muzyk, autor, kompozytor, poeta, aktor, reżyser, przyszywany kuzyn Olka Świerkota, twórca około 10 kolaży, znany z duetu fajka boys internazionale.

Jako r. muller ma na swoim koncie trzy utwory techno i jednego dj seta w klubie Konkret w Łodzi. Fan natury, chemii, metafizyki, yerba mate, zdrowego ciała, zdrowego ducha i zdrowego, zdrowego rozsądku. Chętnie nosi używane ubrania w rozmiarach S/M.

W 2022 r. wystąpił podczas m.in. Męskiego Grania, OFF Festivalu czy finału WOŚP.