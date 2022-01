"Justin pojawi się w filmie dokumentalnym. Będzie to niespodzianka podobna do tej na Super Bowl" - zapewnia w rozmowie z serwisem Page Six osoba z ekipy realizującej dokument. Nie zdradza jednak szczegółów udziału wokalisty w filmie.

Nie wiadomo więc, czy Timberlake opowiedział przed kamerą o kulisach tamtego zdarzenia ze swojej perspektywy czy ponownie przeprosi za to, że szarpnął wtedy za kostium Janet Jackson i odsłonił jej pierś. Choć artysta nie miał obaw przed zabraniem głosu w tej sprawie, obawia się reakcji widzów.

Z relacji "The Sun" wynika, że Timberlake chciał w najbliższym czasie dać serię koncertów, postanowił jednak zawiesić te plany i przeczekać ewentualne niepochlebne komentarze po emisji dokumentu.

Sławetny występ pary miał miejsce podczas 38. finału o mistrzostwo ligi NFL. W trakcie koncertu w przerwie meczu piosenkarz niespodziewanie zerwał fragment scenicznego kostiumu Janet, a miliony widzów śledzących to widowisko zobaczyło jej nagą pierś. Ten incydent wywołał ogromny skandal, postawiono nawet tezę, że pogrzebał karierę Janet Jackson.





Rzeczywiście, piosenkarka stała się persona non grata w branży - nie mogła uczestniczyć w gali rozdania nagród Grammy i musiała publicznie przeprosić za to, co stało się na scenie. Sama artystka wielokrotnie twierdziła jednak, że incydent z Super Bowl nie zaszkodził jej karierze.

Czterogodzinny film zatytułowany "Janet" , podzielony będzie na dwie części i zostanie wyemitowany na kanałach A&E i Lifetime 28 i 29 stycznia. Jak przyznają bliscy artystki są zaskoczeni, że Janet zdecydowała się na ten bardzo intymny film, który odkryje kulisy jej dzieciństwa, relacji ze słynnym bratem, kariery i życia osobistego.

Prace nad filmem trwały pięć lat i zawierają niepublikowane wcześniej prywatne nagrania i rodzinne kroniki, wywiady z Janet przeplatane komentarzami, wspomnieniami jej znanych przyjaciół. Na ekranie pojawią się m.in. Missy Elliot, Mariah Carey, Whoopi Goldberg i Samuel L. Jackson oraz - jeśli wierzyć doniesieniom serwisu Page Six - także Justin Timberlake.