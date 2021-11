Po premierze filmu "Leaving Neverland", który opowiada o nadużyciach seksualnych Michaela Jackosana wobec dwóch chłopców - Wade'a Robsona i Jamesa Safechucka, z całego świata napływały informacje, że stacje radiowe usuwają piosenki Jacksona ze swoich playlist.

W Polsce duże grupy radiowe oświadczały, że zamierzają przeglądać się sprawie lub wprost deklarowały, że nie będą rezygnować z piosenek Jacksona (Polskie Radio). Jednym z wyjątków było Radio Zet, które postanowiło całkowicie wycofać przeboje Jacksona ze swoich playlist.



"Z dużą powagą podeszliśmy do informacji zawartych w filmie dokumentalnym 'Leaving Neverland' dotyczących Michaela Jacksona. Uważnie obserwujemy sytuację w USA od strony prawnej, niemniej zdecydowaliśmy o usunięciu utworów tego artysty z playlisty Radia ZET do czasu wyjaśnienia sprawy - przekazali pracownicy stacji.



31 października 2021 roku, w Halloween, coś jednak się zmieniło, bowiem w trakcie specjalnego wydania "ZET Party" z głośników słuchaczy "ZETki" poleciał legendarny "Thriller" Króla Popu. Co się stało?

"Od premiery filmu dokumentalnego 'Leaving Neverland' minęło ponad dwa i pół roku. W tym czasie nie pojawiły się żadne dowody przesądzające o winie artysty, a sądy odrzucały kolejne pozwy oskarżycieli - powiedział portalowi Press.pl Michał Aleksandrowicz, p.o. rzecznik prasowy Eurozetu.



"Otrzymaliśmy też setki listów od słuchaczy z prośbami o przywrócenie utworów Króla Popu na antenę" - dodał Aleksandrowicz.

Według rzecznika prasowego, Radio Zet przed podjęciem tej decyzji przeprowadziło badania piosenek Michaela Jacksona, które miały wypaść bardzo pozytywnie wśród słuchaczy.



Przypomnijmy, że dokument Dana Reeda miał premierę 25 stycznia 2019 roku na festiwalu Sundance.

"'Leaving Neverland' kreśli portret trwałego wyzysku i oszustwa, dokumentując siłę celebryty, która pozwoliła uznanej postaci przeniknąć życie dzieci zafascynowanych gwiazdorem i ich rodziców" - czytamy w opisie dokumentu.

4-godzinny dokument podzielony jest na dwie części. Pierwsza dotyczy głównie oskarżeń ze strony Robinsona i Safechucka, druga natomiast skupia się na procesie, który został wytoczony Jacksonowi.