W szczelinie Knoll. Kiedy premiera debiutu "Interstice"?

Pod koniec lutego swą premierę mieć będzie pierwsza płyta amerykańskiej grupy Knoll.

Zespół Knoll przygotował album /materiały prasowe

Materiał na "Interstice" nagrano pod okiem Andy'ego Nelsona w Bricktop Recordings w Chicago. Debiutancki album death / grindowej formacji z Memphis zmiksował znany z Converge Kurt Ballou. Masteringiem zajął się Brad Boatright w studiu Audiosiege.

Autorem okładki jest Ethan McCarthy, grający na gitarze wokalista m.in. Primitive Man.

Pierwszy longplay Knoll trafi na rynek 26 lutego sumptem zespołu i dostępny będzie w wersji CD, drogą elektroniczną, na winylu oraz w edycji kasetowej.

Dodajmy, że muzyka Knoll to wybuchowa mieszanka death metalu i grindcore’u z wyraźnie blackmetalowym sznytem.

Jak to wszystko brzmi, możecie się przekonać słuchają utworu "Lambent Urn":

Wideo KNOLL - "Lambent Urn" (Official Visualizer)

Oto lista kompozycji albumu "Interstice":

1. "Callus Of The Maw"

2. "Gracian Axiom"

3. "Lambent Urn"

4. "Impetus In Mire"

5. "Grasp"

6. "Earth’s Iron Lung"

7. "Door To Moil"

8. "Inherent Of Life"

9. "Scattered Prism"

10. "Loom Of Wills"

11. "Myr"

12. "Fjord Peaks".