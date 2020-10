W mrocznych królestwach Inferi (nowa EP-ka "Of Sunless Realms")

Amerykańska grupy Inferi z Nashville wyda w piątek, 9 października, nowy materiał.

Grupa Inferi przygotowała nowy materiał /Oficjalna strona zespołu

Za nagrania EP-ki "Of Sunless Realms" deathmetalowego kwintetu rodem z amerykańskiej stolicy muzyki country odpowiadali Mike Low (także miks), gitarzysta Inferi, oraz Zak Denham (plus mastering), a całość odbyła się w studiu Top Tracks.



Okładkę zaprojektował niemiecki artysta Helce C. Balzer. Szatę graniczną przygotował Malcolm Puhg, drugi gitarzysta zespołu z Tennessee.



"Of Sunless Realms" wypuści amerykańska The Artisan Era (CD, winyl, cyfrowo).



"The Abhorrent Art", "Eldritch Evolution", "Spellbound Unearthed Terror", "The Summoning" i "Aeons Torn" - to utwory, które usłyszymy na nowej EP-ce Inferi, formacji spod znaku tyleż technicznego, co melodyjnego death metalu.



Całego materiału "Of Sunless Realms" Inferi możecie posłuchać przedpremierowo poniżej: