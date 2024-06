Akrobatka powietrzna Aleksandra Kiedrowicz, która tańcem zajmuje się od dziecka, jurorów polskiego "Mam talent" zachwyciła już na etapie castingowym ósmej edycji.



"Jeju, jaka śliczna" - mówił jeszcze przed jej występem Agustin Egurrola. "Jesteś zjawiskiem na scenie. Niczego więcej od życia nie potrzebuję" - dodał zauroczony dziewczyną choreograf.



Pochlebnych opinii jurorzy nie szczędzili Aleksandrze także w dalszych odcinkach programu. Zachwyceni byli też widzowie. Zarówno w półfinale, jak i w finale dziewczyna odniosła sukces dzięki największej liczbie głosów od telewidzów. Krótko po wygranej Kiedrowicz w "DDTVN" opowiadała o tym, co zrobi z pieniędzmi. Zwyciężczyni chciała inwestować we własny rozwój kupując nowe akcesoria.

Aleksandra Kiedrowicz rozwija swoją karierę. Wystąpiła w specjalnej edycji "Mam talent"

Kiedrowicz dzięki swoim występom i prezentowaniu granic możliwości swojego ciała, zaczęła robić karierę w mediach społecznościowych. Popularność zdobyła przede wszystkim na TikToku, gdzie jej konto flexyalexya obserwuje ponad 1,4 miliona użytkowników (ponad 14 milionów polubień).

Kiedrowicz występowała też na scenie razem z innym uczestnikiem "Mam talent" (amerykańska edycja) - ówczesnym narzeczonym Alfredo Silvą w Las Vegas w ramach duetu Deadly Games.

Już jako para Kiedrowicz i Silva wzięli udział m.in. w chińskim edycji "World’s Got Talent" oraz brytyjskiej wersji "Mam talent: Mistrzowie". W hiszpańskim talent show "Tú sí que vales" duet dotarł do finału.



Podczas występu w brytyjskim "Mam talent" Simon Cowell i Amanda Holden nie dowierzali w to, co dzieje się na scenie. Holden w trakcie pokazu złapała się za głowę, a wyraźnie zszokowany Cowell zasłaniał twarz rękami. Na koniec parze zgotowano owacje na stojąco.

Zdjęcie Aleksandra Kiedrowicz i Alfredo Silva w 2021 roku / David Crotty/Patrick McMullan / Getty Images

Z "Mam talent" na światowe sceny. W TVN opowiedziałą, jak wygląda jej życie

Polka ostatecznie zakończyła współpracę z Alfredo Silvą (nie są już też prywatnie parą), o czym oficjalnie poinformowała fanów na Instagramie, pokazując się z nowym partnerem, Seanem Plake'iem. "Nie był moim mężem. I tak, występowaliśmy wspólnie, ale już tego nie robimy" - napisała do jednego z komentujących, który wypytywał o jej byłego partnera. Aleksandra dodała też, że obecnie "jest niesamowicie szczęśliwa"



Akrobatka stara się obecnie rozwijać swoją działalność solową, a o swoich występach opowiadała w tym roku w "Dzień dobry TVN".

"Po programie przez pierwsze dwa lata podróżowałam po całym świecie. Występowałam na takich krótszych kontraktach, czasami nawet jednodniowych. Po tych dwóch latach przeprowadziłam się do Stanów Zjednoczonych i od sześciu lat mieszkam i występuję w Las Vegas" - mówiła Kiedrowicz w "DDTVN".



"Daję zarówno pokazy solowe, jak i jestem częścią większych spektakli, ponieważ mój występ trwa tak naprawdę około pięciu minut, więc zazwyczaj jest to część jakiegoś większego spektaklu cyrkowego" - zdradziła gwiazda "Mam talent".



Artystka przy okazji zdradziła, co uznaje za największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. "Myślę, że takim wielkim marzeniem było wystąpienie właśnie w Sydney Opera House, bo jest to piękny teatr. Również to, że występuję w Las Vegas, bo Las Vegas to jest takie miasto, w którym każdy artysta cyrkowy chciałby się znaleźć. Jest tam najwięcej spektakli Cirque du Soleil - przyznała Kiedrowicz.