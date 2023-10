Samantha Fox regularnie dzieli się z fanami wspomnieniami ze swoich najlepszych lat kariery. Tym razem podzieliła się swoimi ulubionymi zdjęciami w stroju kąpielowym, które zrobiono je na potrzeby dokumentu w BBC.

"Pomyślałam, że opublikuję te zdjęcia. Te kadry pochodzą z jednej z moich ulubionych sesji, którą nakręciliśmy na potrzeby filmu dokumentalnego BBC w latach 80. Początkowo w aparacie miało nie być taśmy, a ja miałam pozować jedynie na potrzeby filmu. Potem okazało się, że zdjęcia stały się jednymi z najlepiej sprzedających się plakatów ze mną (oczywiście mi za to nie zapłacono). Mimo wszystko uwielbiam je i wiem, że zdobiły wiele męskich ścian w tamtych czasach. A ja jestem szczęśliwy, gdy wy jesteście szczęśliwi. Życzę wam wspaniałego dnia i miłości" - napisała Fox.



W komentarzach zaroiło się od wielbicieli Fox, którzy potwierdzali, że faktycznie w ich mieszkaniach wisiały plakaty gwiazdy lat 80. "Wyglądasz obłędnie", "Taką cię zapamiętałem", "Miałem taki plakat na drzwiach", "Miałem twoje ogromne plakaty w latach 80., ten mógł być jednym z nich" - komentowali fani.



Największa seksbomba lat 80. Jak wyglądała kariera Samanthy Fox?

Samantha Fox zaczynała karierę jako modelka topless w brytyjskiej gazecie "The Daily Sun". Dzięki zdobytej wówczas popularności (po latach wybrano ją "dziewczyną ze strony 3 wszech czasów") mogła podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną.

Jej kariera rozpoczęła się w czasie, gdy przyszła gwiazda lat 80., uczęszczała jeszcze do szkoły katolickiej. Na pozowanie topless zgodzili się jej rodzice, jednak niezbyt dobrze przyjęto to w konserwatywnej placówce.



"Wyrzucili mnie. Niegrzeczna dziewczynka w katolickiej szkole. Siostry zakonne nie były zadowolone" - wspominała Samantha w programie "Loose Women". Fox dodała jednak, że musiała wrócić do szkoły, aby pozdawać egzaminy A-Levels (odpowiednik polskiej matury).

Wokalistce udało się umieścić trzy single w Top 10 brytyjskiej listy przebojów: "Touch Me (I Want Your Body)", "Do Ya, Do Ya (Wanna Please Me)" oraz "Nothing's Gonna Stop Me Now".

Popularnością cieszyły się jej trzy pierwsze płyty z lat 80., w kolejnych dekadach jednak zupełnie przepadła - w sumie wydała jeszcze cztery studyjne albumy, które przeszły bez echa. Fox regularnie pojawia się też na koncertach gwiazd lat 80., często występuje również w Polsce na koncertach tematycznych, ale również telewizji, m.in. w programie "Jaka to melodia?".

Ostatnią piosenkę - "Hot Boy" - Fox wypuściła w 2018 roku. W ostatnich latach częściej jest za to uczestniczką programów telewizyjnych, występowała m.in. w celebryckim "Big Brotherze". W 2021 roku wokalistka ogłosiła, że jest zainteresowania stworzeniem serialu opowiadającego o jej barwnej karierze.



Zdjęcie Samantha Fox w 2023 roku / Dave Benett / Getty Images

Zdjęcie Samantha Fox obecnie / Keith Curtis / Getty Images