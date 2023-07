Urodzona w angielskiej wsi Greenodd w hrabstwie Lancashire) Christine McVie zaczęła karierę jako pianistka i wokalistka w bluesowym zespole Chicken Shack. Do Fleetwood Mac dołączyła w 1970 roku (trzy lata po powstaniu zespołu). Była autorką największych hitów grupy, w tym: "Over My Head", "Say You Love Me", "Don't Stop", You Make Loving Fun", "Little Lies", "Everywhere".

W 1998 roku została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame jako członkini Fleetwood Mac. Otrzymała też nagrodę Brit Award za wybitny wkład w muzykę. Wtedy też odeszła z zespołu i skupiła na nagrywaniu solowych albumów.



U szczytu swojej kariery mieszkała w Los Angeles. W latach 90. wróciła jednak do Anglii i zamieszkała w zabytkowej posiadłości w Seaton, niedaleko Canterbury (w hrabstwie Kent). W 2015 r., gdy wróciła do koncertowania z Fleetwood Mac, sprzedała ją za 3,5 miliona funtów parze, która rozpoczęła tam działalność glampingową (Camp Quaives). Sama przeniosła się wówczas do Londynu.

W dniu śmierci jej rodzina poinformowała, że słynna artystka zmarła w wieku 79 lat, po krótkiej chorobie i pobycie w szpitalu. Pięć dni później ujawniono, że przyczyną śmierci był udar niedokrwienny mózgu. Artystka cierpiała też na raka o nieznanym pierwotnym pochodzeniu, który dał przerzuty w całym ciele.

Ujawniono wysokość spadku po Christine McVie z Fleetwood Mac

Według dokumentów spadkowych, ujawnionych teraz przez brytyjskie serwisy (w tym KentOnline), McVie nie sporządziła testamentu, dlatego Sąd Najwyższy musiał wyznaczyć pełnomocników do zarządzania spadkiem. Są nimi były menedżer artystki Martin Wyatt i biznesmen Paul Glass (mają oni również zadbać o dziedzictwo muzyczne zmarłej).

Wiadomo też, że większość tego majątku, szacowanego na 70 mln funtów, dziedziczą 84-letni brat Christine John Perfect (emerytowany nauczyciel biologii) i młodsi potomkowie rodziny (artystka własnych dzieci nie miała). Część otrzymają też organizacje charytatywne. Choć nie ujawniono pełnej listy beneficjentów, jednym z nich może być założona w 1989 r. fundacja MusiCares, która świadczy usługi socjalne muzykom w kryzysie finansowym. Miesiąc po śmierci Christine McVie odbyła się bowiem aukcja jej ubrań i instrumentów, z której dochód trafił właśnie tej organizacji.



Fleetwood Mac