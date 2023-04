Christine McVie zmarła 30 listopada 2022 roku. Udar niedokrwienny mózgu oznacza, że u 79-letniej gwiazdy dopływ krwi do części mózgu został przerwany lub zmniejszony, przez co tkanka mózgowa nie mogła otrzymać tlenu i składników odżywczych. Według aktu zgonu podanego przez The Blast, w jej ciele wykryto również "nowotwór złośliwy z przerzutami o nieznanym pochodzeniu pierwotnym" - nie wiadomo jednak, który z narządów był zaatakowany.

"Umysł chce, ale ciało jest słabe" - mówiła gwiazda w rozmowie z magazynem Rolling Stone w czerwcu 2022 roku na temat powrotu na scenę z Fleetwood Mac. Wówczas narzekała na problemy z kręgosłupem i bóle, ale nie było wiadomo, z czym się zmaga.

Reklama

Wideo youtube

Po śmierci piosenkarki Mick Fleetwood uciął wszelkie spekulacje i poinformował, że historia zespołu jest już zakończona. "Myślę, że w tej chwili, gdy straciliśmy Christine, nie pójdziemy już dalej" - wyjaśnił perkusista Mick Fleetwood w trakcie wywiadu na ściance na nagrodach Grammy 2023 w lutym.

"Powiedziałbym, że to koniec, ale wszyscy już to [wcześniej] mówiliśmy. W tej chwili jest to po prostu nie do pomyślenia" - miał powiedzieć dla "Los Angeles Times".

Mick Fleetwood o przyszłości Fleetwood Mac: To koniec

W grupie Fleetwood Mac występowali: Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Stevie Nicks oraz Lindsey Buckingham (który opuścił zespół w 2018 roku). Według perkusisty, którego nazwisko dało zespołowi nazwę, pozostali muzycy mają swoje zespoły z którymi koncertują, a on chciałby pójść podobną ścieżką. Bez korzystania z nazwy słynnej grupy.

"Oni wszyscy wychodzą i grają, więc ja będę robił to samo, szukał ludzi do grania" - wyjaśnił.

Podczas gali nagród Grammy hołd wszystkim zmarłym w ubiegłym roku muzykom, w tym McVie, złożył wraz z Sheryl Crow i Bonnie Raitt wykonując piosenkę "Songbird", jak często nazywano piosenkarkę.

Ostatni koncert Fleetwood Mac odbył się 20 listopada 2019 roku w Oracle Park w San Francisco. Podczas niego zbierano pieniądze dla UCSF Benioff Children's Hospitals. Był to - jak się później okazało - ostatni występ McVie z Fleetwood Mac.

Wideo youtube

Trzy miesiące później wokalistka pojawiła się w towarzystwie Micka Fleetwooda na koncercie upamiętniającym Petera Greena. W listopadzie 2022 roku Christine McVie zmarła po krótkiej chorobie, co zaszokowało jej przyjaciół i fanów.

"To dzień, w którym moja droga, słodka Przyjaciółka Christine McVie wzbiła się w powietrze... i zostawiła nas na ziemi, byśmy z zapartym tchem słuchali odgłosów tego 'śpiewającego ptaka'... przypominając sobie i wszystkim, że miłość jest wszędzie wokół nas, by sięgać po nią i dotykać jej w tym cennym życiu, które zostało nam podarowane" - napisał po jej śmierci Fleetwood.

"Część mojego serca odleciała dzisiaj. Będzie mi brakowało wszystkiego, co związane z Tobą Christine McVie. Wspomnienia obfitują... przylatują do mnie" - pisał.