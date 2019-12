Voodoo Gods: Nowy album wiosną 2020 r.

Międzynarodowa supergrupa Voodoo Gods podpisała nowy kontrakt i przygotowuje drugą płytę.

Voodoo Gods nagrali nowy album /Oficjalna strona zespołu

Deathmetalowa formacja rodem z Florydy zawarła właśnie umowę z wytwórnią Reaper Entertainment Europe. Pierwszym owocem współpracy obu stron będzie album "The Divinity Of Blood", następca debiutu "Anticipation For Blood Leveled In Darkness" (2014 r.), który ujrzy światło dzienne wiosną 2020 roku.

Dodajmy, że Voodoo Gods, którego członkowie zarzekają się, iż nie jest to żaden projekt poboczny, tworzą urodzony w Kenii, a wychowany w Niemczech perkusista Aleksa Voodoo, polski gitarzysta Jacka Hiro (Sceptic, Kat & Roman Kostrzewski, eks-Dies Irae, Virgin Snatch), holenderski wokalista Seth Van De Loo (Severe Torture, Centurian), amerykański basista Jean Baudin, białoruski gitarzysta Victor Smolski (Almanac, eks-Rage) oraz George "Corpsegrinder" Fisher, na co dzień frontman Cannibal Corpse.



Z okazji podpisania kontraktu grupa opublikowała nowy utwór, a konkretnie przeróbkę "Before The Dawn" z repertuaru szwedzkiego Necrophobic. Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo VOODOO GODS - Before The Dawn (Necrophobic Cover 2019) [OFFICIAL LYRIC VIDEO]