Lanberry to polska piosenkarka, która zyskała popularność dzięki wielkim radiowym hitom, takim jak"Ostatni most" czy "Podpalimy świat". Obecnie ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych, koncertuje na największych festiwalach w Polsce (Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Top Of The Top Sopot Festival), a także pisze teksty dla innych wykonawców (m.in. dla Roxie Węgiel czy Viki Gabor).

Jeszcze przed wydaniem pierwszych singli, w 2013 r., wzięła udział w trzeciej edycji programu "The Voice of Poland", w którym niemalże dekadę później sama została trenerką. Po latach wyszło na jaw, że z muzycznej rywalizacji TVP wyciągnęła nie tylko nauki na przyszłość sceniczną, lecz także znajomość z Ernestem Staniaszkiem, z którym obecnie jest zaręczona.

"To była totalnie przypadkowa historia". Lanberry z początku trzymała w tajemnicy swój związek

Lanberry ceni sobie prywatność i z początku nie chwaliła się swoim życiem uczuciowym. Pod koniec 2023 r. pierwszy raz wspomniała w mediach o tym, że jest zakochana. "To była totalnie przypadkowa historia. Co prawda, kojarzyliśmy się wcześniej, ale ten kontakt stał się znacznie bliższy dość nieoczekiwanie. Praktycznie od razu znaleźliśmy wspólny język. Do tego stopnia, że naprawdę czasami kończymy swoje zdania. To właśnie urok początkowego etapu związku. Związku, który się pięknie rozwija" - mówiła wówczas w rozmowie z WP.

Lanberry ujawniła wówczas, że miłość ją uskrzydla i "ma ochotę śpiewać o relacji z ukochanym". Dodała również, że jest on muzykiem, co pozwoliło im łatwo znaleźć wspólny język. Dopiero kilka miesięcy później zdradziła tożsamość partnera.

Obecnie Lanberry i Ernest Staniaszek są zaręczeni i mieszkają razem w przytulnym domku w lesie. "Kiedy wracam do domu po koncertach czy nagraniach 'The Voice of Poland', wreszcie mogę mieć ciszę, a cisza jest złotem. Kocham zbierać grzyby, więc perspektywa, że mogę wyjść parę kroków do lasu, a później zrobić sobie pyszne śniadanie z tym, co zebrałam, jest fantastyczna. Jestem bardzo wdzięczna, że w końcu mam taką możliwość" - mówiła jesienią 2024 r. Lanberry na planie "The Voice of Poland".

Kim jest ukochany Lanberry? Muzycy poznali się na planie "The Voice of Poland"

Partner Lanberry dał się poznać telewizyjnej publiczności za sprawą trzeciej edycji "The Voice of Poland". Ernest Staniaszek wziął wówczas udział w przesłuchaniach, podczas których poznał swoją obecną ukochaną, a także zachwycił trenerów i publicznosć. W show TVP wybrał drużynę Marka Piekarczyka i pod jego skrzydłami zaszedł aż do finału, w którym zajął drugie miejsce, oddając zwycięstwo Mateuszowi Ziółko.

Ukochany trenerki "The Voice of Poland" jest wokalistą, gitarzystą, gra na harmonijce, a także pisze teksty. Studiował realizację dźwięku na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. W jego duszy gra rock and roll, choć - jak sam przyznał - program TVP poszerzył jego horyzonty. Miał okazję występować z zespołami Amnezja, Eleanor Krieger i Ultima.

Lanberry i Ernesta Staniaszka połączyła miłość do muzyki

Lanberry przyznała jakiś czas temu, że tym, co połączyło ją z narzeczonym, była muzyka. Zdradziła, że razem z Ernestem są wielkimi fanami grupy Red Hot Chili Peppers. "Mój chłopak czasami się śmieje, że wychodzi z domu, lecą Red Hoci i wraca - też lecą Red Hoci. Nie jest to w ogóle niespodzianka. Czasami tak mam" - przyznała artystka w rozmowie z Mateuszem Opyrchałem.

"Ja myślę, że on był (fanem RHCP - przyp. red.), ale tak, jak on pokazuje mi niektóre zespoły i ja się w nich zakochuję - na przykład zespół Rival Sons, a dzięki mnie zgłębił trochę bardziej Red Hotów, to myślę, że to jest fajna wymiana" - dodała gwiazda.

Para nagrała wspólnie utwór "Nie jesteś sam"

Pod koniec 2024 r. ukazał się najnowszy album Lanberry, zatytułowany "Heca", na którym znalazł się duet wokalistki i jej ukochanego. "Nie jesteś sam" to wzruszająca ballada, która zmotywowała Ernesta do powrotu na scenę. Muzyk bowiem po programie nieco usunął się w cień. "Po ponad 7 latach wróciłem na scenę, odważyłem się znów na niej stanąć i zaśpiewać, ale na własnych warunkach, tak jak chciałem. Wspólnie z Gosią i Piotrem napisaliśmy utwór, który znalazł się na Jej kolejnej płycie. Dziękuję, to bardzo wiele dla mnie... To co czuję jest trudne do opisania. Jedyne co mogę obiecać, że to początek nowych muzycznych przygód" - napisał ukochany Lanberry po premierze ich wspólnego utworu.

