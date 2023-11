Vitriol z drugą płytą "Suffer & Become". Kiedy premiera?

Mowa o utworze "The Flowers Of Sadism", którą usłyszymy na "Suffer & Become", drugim longplayu deathmetalowego kwartetu z Portland w stanie Oregon.

Nowy album podopiecznych Century Media Records wyprodukowali Kyle Rasmussen, grający na gitarze wokalista Vitriol, i Dave Otero, który zajął się miksem następcy debiutu "To Bathe From The Throat Of Cowardice" z 2019 roku. Autorem okładki jest brytyjski artysta Dylan Humphries.

Dodajmy, że aktualny skład Vitriol uzupełnia niezmiennie grający na basie wokalista Adam Roethlisberger, oraz dwóch nowych muzyków: znany z Gorgasm perkusista Matt Kilner oraz pochodzący z Meksyku Daniel Martinez, były gitarzysta Atheist.

Album "Suffer & Become" ujrzy światło dzienne 26 stycznia 2024 roku i dostępny będzie cyfrowo, w wersji CD oraz w pełnej gamie edycji winylowych. Drugi longplay Vitriol promuje singel "The Flowers Of Sadism". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Vitriol The Flowers Of Sadism

Vitriol - szczegóły płyty "Suffer & Become" (tracklista):

1. "Shame And Its Afterbirth"

2. "The Flowers Of Sadism"

3. "Nursing From The Mother Wound"

4. "The Isolating Lie Of Learning Another"

5. "Survival's Careening Inertia"

6. "Weaponized Loss"

7. "Flood Of Predation"

8. "Locked In Thine Frothing Wisdom"

9. "I Am Every Enemy"

10. "He Will Fight Savagely".