Ville Valo, znany przede wszystkim jako wokalista HIM, 13 stycznia 2023 roku wyda swój solowy krążek, pt. "Neon Noir". Przy okazji promowania własnego albumu, wokalista udziela wielu wywiadów. W jednym z nich zabrał głos na temat zakończenia działalności grupy, z którą odniósł najwięcej sukcesów.

Ville Valo zdradził, czemu HIM zakończył działalność. "Straciliśmy iskrę"

Założony w 1991 roku przez Ville Valo, gitarzystę Mikko "Linde" Lindströma i basistę Mikko "Migé" Paananena, HIM wymyślił "love metal" - połączenie metalu, goth i hard rocka. "Love Metal" to również tytuł czwartego albumu Finów. Symbolem grupy stał się Heartagram, który jest połączeniem pentagramu oraz symbolu serca. Grupa przestała istnieć w 2017 roku.

"Po ćwierć wieku splatania ze sobą Miłości i Metalu szczerze uważamy, że HIM wyczerpał swój nienaturalny kurs i musi powiedzieć 'adieu', aby zrobić miejsce dla jeszcze nieodkrytych miejsc, zapachów i dźwięków. Zakończyliśmy zadanie, rozwiązaliśmy zagadkę i przekręciliśmy klucz. Dziękujemy" - tłumaczył wtedy Valo.

Teraz, podczas wywiadu dla Sonic Seducer, wrócił do tej sytuacji.

"Staraliśmy się, aby wszystko działało. Ale to po prostu nie brzmiało tak dobrze, jak byśmy chcieli. Myślę, że straciliśmy iskrę, że tak powiem. I staraliśmy się zachować jak dorośli w tej sprawie i uznaliśmy, że może to po prostu nie nasz czas, ponieważ nie można nas winić za to, że nie próbowaliśmy. Naprawdę próbowaliśmy to wszystko przemyśleć" - zdradził.

Ville Valo przyjedzie do Polski na 2 koncerty - w warszawskiej Stodole 14.02.2023 oraz dzień później w Klubie Studio w Krakowie.

