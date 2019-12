Viki Gabor i Roksana Węgiel w duecie?

Roksana Węgiel i Wiktoria Gabor to ostatnio jedne z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Obie nastolatki są zwyciężczyniami Eurowizji Junior.

Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior przebojem "Superhero" /LUKASZ KALINOWSKI / East News

Wiktoria Viki Gabor to 12-letnia wokalistka mieszkająca w Krakowie. Szerszej publiczności dała się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie pod opieką Barona i Tomsona doszła do finału.



29 września wygrała finałowy odcinek "Szansy na sukces". Po pokonaniu 12-letniej Gabrieli Katzer i 11-letniej Nikoli Fiedor została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2019.



Na Eurowizji Viki Gabor wykonała piosenkę "Superhero". Była najlepsza w głosowaniu widzów i druga w głosowaniu juniorów.



Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy młoda wokalistka pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce.



Młoda wokalistka wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. Był to pierwszy triumf Polski w tym konkursie.



"Obie wygrałyśmy Eurowizję, to takie fajne połączenie, zobaczymy - może tak" - odpowiada Viki spytana, czy szykuje duet z Roksaną Węgiel.

Zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 zdradziła także, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się jej duetu z gwiazdą. Nie zdradza jednak, kim jest tajemniczy wykonawca. Oprócz tego Wiktora Gabor planuje wydanie płyty i kolejnych singli.



