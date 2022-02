14-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia.

Swoją karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).



W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor: Jestem normalna jak każdy INTERIA.PL

W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland. Pierwszym efektem był wydany początkiem września utwór "Moonlight". To już dziewiąty singel młodej wokalistki. Wcześniej opublikowała m.in. "Time", "Getaway", "Aferę" czy "Wznieść się chcę", promujący film "Wyprawa na Księżyc".



Wokalistka przy tej okazji zaczęła nieco mocniej eksperymentować z wizerunkiem, pozbyła się charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się.



Festiwal Piękna 2021: Kayah i Viki Gabor na gali Miss Polski 1 / 8 Kayah i Viki Gabor były muzycznymi gwiazdami gali Miss Polski, które podbiły sieć wspólnym przebojem "Ramię w ramię" (ponad 48 mln odsłon). Źródło: AKPA udostępnij

- Jak myślę o tych moich garniturach, to było nieporozumienie. Czekałam już na ten moment, kiedy będę mogła to odpuścić i miałam dosyć grzywki, więc mega się cieszę, że już jej nie ma. Teraz przynajmniej mogę jakoś te włosy spiąć, a wcześniej grzywka mi bardzo przeszkadzała. A jeśli chodzi o ubrania, to chyba wyszło naturalnie, bo zawsze uwielbiałam taki styl. Wcześniej myślałam nad zmianą wizerunku, ale nie byłam do tego przekonana. Teraz już wiem, że to jest kierunek, w którym chcę iść. Taka chcę na razie pozostać. Nie wiem, co będzie za kilka lat, bo mój gust się zmienia, ale teraz czuję się dobrze i myślę, że wyglądam odpowiednio na swój wiek. Wszystko jest zakryte, nie ubieram się wyzywająco. To do mnie pasuje, jest moje - jest spoko - mówiła Interii.

Viki Gabor i "Napad na serce" - posłuchaj nowej piosenki i sprawdź tekst

Kolejną piosenką zaprezentowaną przez młodą wokalistkę jest utwór "Napad na serce".

Autorami nagrania są Jonas Becker, Timotei Crudu, Elshafie Amira Salah i Jeremi Sikorski.

Wideo Napad na serce

Sprawdź tekst piosenki "Napad na serce" w serwisie Tekściory.pl!

Viki wypuściła na razie trwający 17 sekund teaser teledysku "Napad na serce". "Zapowiada się świetnie", "To będzie hit", "Sztos" - komentują internauci. NA Instagramie pochwał nie szczędzą m.in. Malik Montana ( posłuchaj! ), Natalia Zastępa i Jeremi Sikorski.

Wideo Viki Gabor - Napad na serce (Teaser)