Vicky Cornell oskarża lekarza o zaniedbania. To on odpowiada za śmierć Chrisa Cornella?

Ujawniono dokumenty, w których wdowa po Chrisie Cornellu oskarża lekarza wokalisty Soundgarden o przepisanie mu lekarstw, które miały doprowadzić do tego, że rockman popełnił samobójstwo.

Chris Cornell i Vicky Karayiannis byli małżeństwem od 2004 r. /Kevin Winter /Getty Images

Chris Cornell popełnił samobójstwo 18 maja 2017 r. w hotelowym pokoju w Detroit. Dzień wcześniej wraz z Soundgarden wystąpił w tym mieście na koncercie.



Z wokalistą chwilę przed jego śmiercią telefonicznie rozmawiała jego żona Vicky Cornell, którą zaniepokoił stan rockmana.

"Kiedy rozmawialiśmy po koncercie, zorientowałam się, że bełkotał, był jakiś inny. Gdy powiedział mi, że wziął jedną lub dwie dodatkowe tabletki Ativanu, skontaktowałam się z ochroną, aby sprawdzili, czy wszystko z nim w porządku" - brzmiało oświadczenie Vicky Cornell.

Z ujawnionych wyników badań toksykologicznych wynika, że 52-letni wokalista wziął nie tylko przepisany Ativan. W jego organizmie znaleziono m.in.: nalokson (pochodzący z leku o nazwie Narcan), butalbital (lek psychotropowy), lorazepam (składowa wspomnianego już Ativanu), pseudoefedryna (syntetyczny zamiennik efedryny) oraz barbiturany (składowe leków nasennych, znieczulających i przeciwpadaczkowych). Wszystkie wymienione substancje pochodzą z leków na receptę.

Teraz Vicky Cornell pozywa opiekującego się Chrisem Cornellem doktora Roberta Koblina. Według niej, to właśnie on w ostatnich miesiącach życia wokalisty przepisał mu 940 dawek Ativanu, nie sprawdzając, że Cornell miał wcześniej problem z nadużywaniem narkotyków.

Serwis TMZ dotarł do pozwu, w którym Vicky Cornell oskarża Koblina o zaniedbania, które miały doprowadzić do samobójstwa jej męża. Jej zdaniem lekarz nigdy nie poinformował lidera Soundgarden i Audioslave, że jest pacjentem ryzyka. Lorazepam u osób ze skłonnościami do uzależnień zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa, pogarszając zdolność oceny i racjonalnego myślenia, zmniejsza też zdolność do samokontroli.

Vicky Cornell oraz dwójka dzieci z jej małżeństwa z Chrisem: córka Toni (ur. 2004) i syn Christopher Nicolas (ur. 2005) w pozwie domagają się od lekarza "nieokreślonego odszkodowania" (suma nie została ujawniona). Wokalista Soundgarden był jeszcze ojcem Lilian Jean (ur. 2000) z pierwszego małżeństwa z Susan Silver (ówczesna menedżerka Soundgarden, Alice In Chains i Screaming Trees).

W wyemitowanym w sierpniu odcinku reality show "Autopsy: The Last Hours of..." jego twórcy pokazali ostatnie dni z życia Chrisa Cornella. W wokalistę wcielił się brytyjski aktor i wokalista Paul Ayres. W rolach muzyków Soundgarden wystąpili Andrew Shire, Patrick Holly i Ben Sura.

