Venomous Concept: Nowa płyta "Politics Versus The Erection"

Międzynarodowa supergrupa Venomous Concept przypomni o sobie czwartym albumem.

Venomous Concept szykują nowy album /Oficjalna strona zespołu

Longplay "Politics Versus The Erection" ujrzy światło dzienne 28 sierpnia nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist (CD, winyl, cyfrowo).

Reklama

Przypomnijmy, że w powstałym w USA, grind / hardcore / punkowy Venomous Concept figurują Shane Embury, basista kultowego Napalm Death, wokalista Kevin Sharp z Brutal Truth, Danny Herrera z Napalm Death i gitarzysta John Cooke.

"Politics Versus The Erection" to, jak można się domyślać, trafny, czasami zabawny i jakże aktualny raport o stanie świata i rządzącej nim polityką. Przykładem na to niech będzie "Lemonade", pierwszy singel z nowej płyty Venomous Concept, którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Venomous Concept - Lemonade (Official Track Premiere)

Oto program albumu "Politics Versus The Erection":

1. "Simian Flu"

2. "Hole In The Ground"

3. "Eliminate"

4. "Lemonade"

5. "Colossal Failure"

6. "Promise"

7. "Septic Mind"

8. "Dementia Degeneration"

9. "Carrion"

10. "Broken Teeth"

11. "Shadows"

12. "Mantis Toboggan"

13. "Politics Versus The Erection".