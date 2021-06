Van Morrison i Eric Clapton w duecie. Posłuchaj "Where Have All the Rebels Gone"

Van Morrison i Eric Clapton nagrali wspólny utwór, by zebrać środki na pomoc muzykom, którzy ucierpieli na skutek pandemii koronawirusa.

Eric Clapton nagrał utwór z Van Morrisonem /Gareth Cattermole /Getty Images

We wspólnym utworze Van Morrisona i Erica Claptona można usłyszeć: "Where Have All the Rebels Gone?".



Teledysk do opublikowanej właśnie piosenki zawiera rysunki słynnych rockmanów, w tym: Axla Rose'a, Roberta Johnsona, Kurta Cobaina, Lemmy'ego Kilmistera z Motorhead.

W tekście utworu pojawia się pytanie: "Dokąd poszli wszyscy buntownicy / Nie mówią o tym za dużo" oraz przypuszczenie, że "schowali się za ekranami komputerów".

Dochód ze sprzedaży tego utworu ma zostać przekazany fundacji Van Morrison Rhythm & Blues, którą Morrison stworzył podczas pandemii.

Van Morrison Rhythm & Blues to "fundusz ratunkowy dla muzyków, którzy borykają się z trudnościami finansowymi w wyniku wprowadzonych w marcu (ubiegłego roku - przyp. red) ograniczeń rządowych dotyczących wykonywania muzyki na żywo".

Wcześniej duet opublikował również wspólny utwór "Stand And Deliver", w którym krytykowali rząd za wprowadzone obostrzenia.