"Drodzy sportowcy, witajcie w kraju miłości i rewolucji. Bądźcie pewni, że tego wieczoru nie będzie szturmu na Bastylię, nie będzie gilotyny, ponieważ rozpoczyna się najpiękniejsza z rewolucji - rewolucja paralimpijska. Witamy na Igrzyskach Paralimpijskich Paryż 2024. Kiedy rozpocznie się rywalizacja, nie będziemy widzieć kobiet czy mężczyzn z niepełnosprawnościami, będziemy widzieć was - mistrzów" - powiedział do zawodników przewodniczący komitetu organizacyjnego Tony Estanguet .

Po występie pianisty z Kanady nastąpił pokaz pirotechniczny, a zaraz po nim na scenę wkroczyła francuska piosenkarka Christine and the Queens. Podjęła się trudnego wyzwania - wykonała cover utworu słynnej Edith Piaf. "Non, je ne Regrette Rien" w jej wykonaniu spotkało się z niezwykle pozytywną reakcją publiczności. W trakcie piosenki na niebie latały samoloty. Pokaz specjalny w wykonaniu francuskich sił powietrznych zrobił piorunujące wrażenie na widzach.