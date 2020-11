Uriah Heep: Mick Box wstrząśnięty nagłą śmiercią Kena Hensleya

Gitarzysta Mick Box z grupy Uriah Heep złożył kondolencje najbliższym zmarłego nagle Kena Hensleya, klawiszowca i jednego z założycieli tej legendarnej hardrockowej formacji.

Uriah Heep w 1973 r. - od lewej Ken Hensley, Lee Kerslake, Mick Box, Gary Thain i David Byron. Z tego grona żyje już tylko Mick Box /Fin Costello/Redferns /Getty Images

"Z wielkim żalem przekazuje wam informację, że mój brat Ken Hensley zmarł w środę wieczorem. Jego piękna żona Monica była u jego boku do jego ostatnich chwil" - napisał Trevor Hensley.



Dodał też, że ciało Kena zostanie skremowane w Hiszpanii podczas prywatnej ceremonii. "Nie pytajcie mnie więc o datę pogrzebu" - zakończył.

Jeden z współzałożycieli grupy Uriah Heep miał 75 lat. Odpowiadał za napisanie największych hitów zespołu - "Lady In Black", "Easy Livin'" ( sprawdź! ), "Stealin'" i "Look At Yourself" ( posłuchaj! ).

Łącznie pojawił się na 13 albumach zespołu. Po odejściu z grupy (1980) muzyk z powodzeniem rozpoczął swoją karierę solową, nagrywając 12 albumów studyjnych oraz regularnie koncertując. Ponadto Hensley był członkiem grup: Blackfoot, Weed, Head Machine i The Gods.

Hensleya we wzruszającym wpisie pożegnał gitarzysta Mick Box, współzałożyciel i jedyny członek oryginalnego składu, który pozostał w nim do dziś. Informację o śmierci klawiszowca otrzymał od jego menedżera Steve'a Weltmana.

"Właśnie wczoraj skończyłem oglądać jego [Kena] wideo, jak odpakowuje zestaw '50th Anniversary Box Set', gdzie wygląda w porządku i dumny ze swoich czasów w Uriah Heep" - napisał Mick Box na Facebooku.

"Może nie zawsze byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale razem spędziliśmy wiele wspaniałych chwil, które zawsze będę pamiętał. Ken podczas swojej obecności w zespole napisał wiele znakomitych utworów, które jako muzyczne dziedzictwo pozostaną w sercach ludzi na zawsze" - dodał muzyk.

Box złożył też "najszczersze kondolencje" dla rodziny Hensleya i jego żony Moniki, która towarzyszyła klawiszowcowi w jego ostatnich chwilach. W latach 80. rockman zdecydował się wyprowadzić ze Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w hiszpańskim mieście Alicante.

Ken Hensley (1945 - 2020) 1 / 8 Ken Hensley Źródło: Getty Images Autor: Michael Putland udostępnij

Zespół Uriah Heep zaliczany jest obok Deep Purple, Led Zeppelin i Black Sabbath do tak zwanej wielkiej czwórki hard rocka.



Brytyjska formacja sprzedała ponad 40 milionów płyt na całym świecie, pozostając inspiracją dla niezliczonej ilości zespołów metalowych i hardrockowych, jak m.in. Dio, King Diamond, Krokus, Demons & Wizards, Fifth Angel, Axel Rudi Pell, a nawet popowe A-ha.