Uriah Heep świętuje 50-lecie na scenie. Kiedy premiera wyjątkowego boxu "Fifty Years In Rock"?

Zaliczana do wielkiej czwórki hard rocka grupa Uriah Heep - obok Led Zeppelin, Deep Purple i Black Sabbath - szykuje specjalne wydawnictwo "Fifty Years In Rock", którym podsumowuje pół wieku na scenie.

Uriah Heep w 1973 r. - od lewej: Gary Thain, David Byron, Ken Hensley, Lee Kerslake i Mick Box /Michael Putland /Getty Images

Specjalny box "Fifty Years In Rock" (premiera 30 października) zawierać będzie zestaw 23 płyt CD (w tym cztery stworzone pod kuratelą oryginalnego składu grupy, który tworzyli: Mick Box, Ken Hensley, Paul Newton i Lee Kerslake).



Reklama

"Ten box set przepełnia mnie dumą i zabiera w muzyczną podróż, która mi się marzyła. My nadal jesteśmy na tej magicznej wycieczce, ale móc dotrzeć do 50- lecia naszej działalności to niezwykłe osiągnięcie, z którego jesteśmy dumni. To była jazda jak na kolejce górskiej, która jak widać nadal trwa i nie widać jej końca, więc z dumą obchodzimy nasze 50. urodziny tym niezwykłym box setem, nad którego powstaniem bardzo mocno pracowało całe BMG. Przy okazji wspominamy tych wszystkich muzyków, którzy poszli do rock'n'rollowego nieba, a którzy byli częścią tej fantastycznej przygody. Szczęśliwe dni!" - mówi Mick Box, gitarzysta i jedyny członek Uriah Heep, który gra w nim od początku do obecnej chwili.

Zachwycony nadchodzącą premierą jest także Ken Hensley, multiinstrumentalista i jeden z wokalistów, który z zespołem związany był w latach 1970-80.

"Z przyjemnością myślami przeskakuję te 50 lat wstecz, kiedy ja, Mick, David [Byron, wokalista w latach 1969-75], Gary [Thain, basista w latach 1972-75] i Lee byliśmy tuż przed czymś wielkim! Teraz to będzie jeszcze łatwiejsze patrząc na ten niezwykły box set, który stworzyło BMG, żeby świętować ten muzyczny kamień milowy. To idealny hołd złożony grupie, która tyle osiągnęła, Mickiemu i chłopakom, którzy nadal ciągną tę legendę, no i oczywiście wszystkim Wam, którzy to umożliwiliście. Ogromne i szczere podziękowania dla wszystkich zaangażowanych".

W skład zestawu wejdzie również album "The Magician's Birthday" (oryginalnie wydany w 1972 r.), zremasterowany przez Andy'ego Peasrce'a, znanego ze współpracy z m.in. Lou Reedem i Black Sabbath.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Uriah Heep Nail On The Head

Brytyjska formacja sprzedała ponad 40 milionów płyt na całym świecie, pozostając inspiracją dla niezliczonej ilości zespołów metalowych i hardrockowych, jak m.in. Dio, King Diamond, Krokus, Demons & Wizards, Fifth Angel, Axel Rudi Pell, a nawet popowe A-ha.

Studyjny dorobek Uriah Heep zamyka wydany w 2018 r. 24. album "Living the Dream". Z kolei Ken Hensley nagrywa i koncertuje z powodzeniem, jako artysta solowy.