Upon Stone: Sprawdź tytułowy utwór z debiutanckiego albumu "Dead Mother Moon"

Debiutancki longplay amerykańskiego kwartetu czerpiącego pełnymi garściami ze spuścizny melodyjnego skandynawskiego death metalu lat 90., wyprodukowano (w tym miks) w kalifornijskim The Pit, gdzie za konsoletą zasiadł właściciel studia Taylor Young, muzyk kojarzony m.in. z grupami Nails, Twitching Tongues i Disgrace.

Autorem okładki "Dead Mother Moon" jest doskonale znany fanom metalu, niemiecki artysta Andreas Marschall, którego prace zdobią nagrania Dimmu Borgir, In Flames, Kreator, Kinga Diamonda, Obituary i wielu innych.



W utworze "Paradise Failed" zaśpiewał gościnne Brain Fair, wokalista bostońskiego Shadows Fall. Na "Dead Mother Moon" znajdziemy także przeróbkę "Dig Up Her Bones" Misfits.

Pierwsza płyta Upon Stone będzie mieć swą premierę 19 stycznia w barwach niemieckiej Century Media Records. Zasłużona wytwórnia z Dortmundu przygotowała wersję CD i edycję winylową.



Upon Stone wypuścili właśnie singel "Dead Mother Moon". Towarzyszący mu teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo UPON STONE - Dead Mother Moon (OFFICIAL VIDEO)

Nie zapomnijcie też sprawdzić wideoklipu do wydanego w lipcu, pierwszego singla "Onyx Through The Heart":

Wideo UPON STONE - Onyx Through The Heart (OFFICIAL VIDEO)

Na płycie "Dead Mother Moon" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Dead Mother Moon"

2. "Onyx Through The Heart"

3. "My Destiny; A Weapon"

4. "Dusk Sang Fairest"

5. "Paradise Failed"

6. "Nocturnalism"

7. "To Seek And Follow The Call Of Lions"

8. "The Lantern"

9. "Dig Up Her Bones" (przeróbka Misfits).