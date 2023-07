Upon Stone z kontraktem. Sprawdź singel “Onyx Through The Heart”

Mowa o siglu "Onyx Through The Heart", którą wyprodukował (w tym miks) Taylor Young (Drain, Suicide Silence). Mastering wykonał Nick Townsend.

Zespół tworzony przez Xaviera Wahlberga (bas / wokal), Wyatta Bentleya (perkusja), Ronny’ego Lee Marksa (gitara) i Gage’a Gossa (gitara) specjalizuje się w oldskulowym melodyjnym death metalu na szwedzką modłę, do spopularyzowania którego lata temu walnie przyczyniła się wspomniana wytwórnia z Dortmundu.

Upon Stone dali się lepiej poznać w 2021 roku za sprawą wydanej niezależnie EP-ki "Where Wild Sorrows Grow". Rok później wypuścili także własnym sumptem singel "To Seek And Follow The Call Of Lions".

Reklama

Właśnie wydany singel "Onyx Through The Heart" jest zapewne zapowiedzią pierwszej dużej płyty Upon Stone. Powstał do niego teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo UPON STONE - Onyx Through The Heart (OFFICIAL VIDEO)