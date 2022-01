Upoluj Adele w ESKA TV! Takiej okazji nie można przegapić!

W sobotę, 29 stycznia o godzinie 19:00 oraz w niedzielę 30 stycznia o godzinie 11:00 ESKA TV pokaże najnowszy koncert Adele "The One Night Only".



"Adele: The One Night Only" to kameralny koncert z Los Angeles z gwiazdorską publicznością i ujmująca rozmowa Adele z Oprah Winfrey. W trakcie kameralnego koncertu przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością gwiazda zaśpiewała dawne przeboje (m.in. "Hello"), ale także premierowe piosenki z najnowszej płyty - m.in. "Easy on Me" czy "Hold On".

Z tej okazji ESKA TV ogłosiła konkurs "Hit Hunters Upoluj Adele", w którym widzowie mogą przez cały tydzień polować na klipy artystki, a w weekend także na jej koncert. Nagrodą w zabawie jest 1000 zł i najnowsze płyty Adele.



Adele powróciła po dłuższej przerwie z nowym albumem "30". Płyta do oficjalnej sprzedaży trafił 19 listopada 2021 r. Pierwszymi singlami z tej płyty są "Easy on Me" oraz "Oh My Good".



