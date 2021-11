Koncert był długo wyczekiwany przez jej fanów. W ostatnich latach Adele niemal w ogóle nie koncertowała. Na koncercie "Adele: One Night Only", który był emitowany przez stację CBS, Adele wykonała katalog swoich utworów - dobrze znanych klasyków, ale też trzy premierowe utwory. Oprócz tego pomogła pewnej parze w zaręczynach!



Jak podał magazyn Rolling Stone, na chwilę przed nagraniem programu z koncertem, jego producenci pomogli Quentinowi zaplanować randkę z długoletnią partnerką Ashley. Mężczyzna zaprowadził ukochaną na piknik do parku pod Griffith Observatory w Los Angeles. W rzeczywistości odbywał się tam koncert brytyjskiej gwiazdy. Zobacz występ.



Adele powiedziała publiczności, by zachowali absolutną ciszę, a Quentin wprowadził swoją dziewczynę z przodu sceny - miała opaskę na oczach i słuchawki wygłuszające. Zapanowała ciemność, a w końcu kobieta zdjęła opaskę i słuchawki i mogła zobaczyć, co dzieje się wokół. Po chwili mężczyzna oświadczył się jej, a ona powiedziała "tak". Wtedy - w punktowym świetle - ze sceny wyłoniła się Adele i wykonała piosenkę Boba Dylana "Make You Feel My Love". Para zasiadła obok Lizzo i Melissy McCarthy w pierwszym rzędzie.



W trakcie koncertu, oprócz premierowego singla "Easy On Me", Adele zaprezentowała fanom także "Hold On" (które mogliśmy już usłyszeć w reklamie Amazona), "Love Is A Game" oraz "I Drink Wine". 21 listopada natomiast Adele wystąpi w brytyjskiej telewizji w specjalnym programie "An Audience With Adele", który został nagrany w londyńskim Palladium. Latem przyszłego roku Adele zagra dwa wielkie koncerty w londyńskim Hyde Parku, które będą jej pierwszymi głównymi występami w Wielkiej Brytanii od 2017 roku. Bilety na oba wydarzenia zostały już wyprzedane.