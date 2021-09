Unleashed bez oznak życia (nowa płyta "No Sign Of Life")

"No Sign Of Life", 14. album w ponad 30-letniej karierze sztokholmskiej formacji, będzie mieć swą premierę 12 listopada nakładem austriackiej Napalm Records.

Wśród przygotowywanych wersji znajdziemy m.in. kilka edycji winylowych, odsłonę CD oraz specjalny drewniany boks; materiał dostępny będzie również drogą elektroniczną.

"Liczymy na to, że naszym wojownikom na całym świecie spodoba się nowy album, tak samo jak poprzednie. Staraliśmy się, jak zawsze, trzymać się naszych korzeni, poddając zarazem próbie naszą stal, by jeszcze bardziej rozwijać gatunek wikińskiego death metalu" - napisali Szwedzi.

Reklama

Z opublikowanym właśnie, premierowym numerem "The King Lost His Crown" Unleashed możecie się zapoznać poniżej:

Clip Unleashed The King Lost His Crown [Lyric Video]

Na płycie "No Sign Of Life" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "The King Lost His Crown"

2. "The Shepherd Has Left The Flock"

3. "Where Can You Flee?"

4. "You Are The Warrior!"

5. "No Sign Of Life"

6. "The Highest Ideal"

7. "Midgard Warriors For Life"

8. "Did You Struggle With God?"

9. "Tyr Wields The Sword"

10. "It Is Finished"

11. "Here At The End Of The World".