To pierwszy telewizyjny koncert w Polsce, prezentujący światowy fenomen zespołów - tribute bandów, które odwzorowują wizerunki i twórczość największych, muzycznych gwiazd z całego świata.

Undercover Festival to niepowtarzalna szansa usłyszenia podczas jednego koncertu największych gwiazd, których nigdy nie będziemy mieć szansy zobaczyć na jednej scenie. Wszystko za sprawą muzyków, namaszczonych przez oryginalnych wykonawców, którzy odtwarzają zarówno nieśmiertelne przeboje, jak i wygląd oraz zachowanie wykonawców z całego świata i z różnych dekad, od gwiazd lat 60. po najpopularniejsze bandy i nazwiska naszych czasów.

Początki nurtu tribute sięgają lat 50., kiedy to w USA pojawili się pierwsi naśladowcy Elvisa Presleya. Później pojawiły się zespoły naśladujące The Beatles. Najwięcej imprez tego typu odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także w Niemczech, Francji, Hiszpanii czy Skandynawii.



Najczęściej naśladowanymi artystami są Queen, Elvis Presley oraz The Beatles (ponad 30 odtwórców na świecie).

"Sprawimy, że ludzie zakochają się w tej formule"

"Lubimy te piosenki, które dobrze znamy, a Undercover Festival idealnie spełnia ten warunek, dzięki czemu możemy zaproponować naszym widzom rozrywkę, którą bardzo lubią. Jednocześnie promujemy światowe trendy, takie jak zjawisko tribute bandów. Zapraszamy przed telewizory całe rodziny, bo zestaw artystów, którzy wystąpią w koncercie jest gwarancją dobrej zabawy dla każdego" - mówiła przed koncertem Katarzyna Wajda, zastępca dyrektora programowego Telewizji Polsat.

"Robimy wydarzenie dla ludzi, którzy kiedyś chodzili na koncerty legendarnych zespołów i przenosimy muzykę w czasie. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji jej odkryć - prezentujemy coś nowego. Być może sprawimy, że zakochają się w tej formule!" - dodawał Łukasz Droździel, pomysłodawca i organizator festiwalu oraz założyciel agencji koncertowej Imposter Muse.

Undercover Festival w Polsacie! Jedyny taki koncert w Polsacie

Na antenie Polsatu zostanie wyemitowany pierwszy z dwóch koncertów, które odbędą się w ramach Undercover Festival w Warszawie. 25 sierpnia wystąpią m.in. Coldplace, Tania Alboni as Amy Winehouse, Harry Styled, AC/DC UK, Young Elton, Jeff Dingle as Bruno Mars, Ed Sheeran Tribute Show, Tania Alboni as Cher, U2 UK.

Wydarzenie poprowadzą popularni prezenterzy Polsatu Maciej Rock i Maciej Dowbor, którzy w duecie występują jako prowadzący program "Twoja twarz brzmi znajomo" .