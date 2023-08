Undercover Festival. Transmisja na żywo w ESKA TV

Na antenie Polsatu i ESKA TV usłyszymy hity takich gwiazd jak: Ed Sheeran, Harry Styles, Brudno Mars, Maroon 5, Amy Winhouse czy Coldplay.

Część pierwsza koncertu wystartuje o 20:05 na antenie Polsatu. Kontynuacja będzie miała miejsce w ESKA TV od 22:15. W ESKA TV wystąpią tribute bands: Harry Styled, Maroon Live oraz Coldplace. Maroon Live nie widnieje wśród ogłoszonych artystów tego festiwalu, przyjedzie jednak specjalnie na zaproszenie ESKA TV.

Podczas transmisji do antenie ESKA TV w roli prowadzących zobaczymy Krzysztofa "Jankesa" Jankowski, Macieja Dowbora i Macieja Rocka.

Zdjęcie Maroon live wystąpi na Undercover Festival / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały prasowe

Undercover Festival - szczegóły

Nie było na świecie festiwalu, podczas którego na jednej scenie można było usłyszeć największe przeboje The Rolling Stones, U2, Coldplay, Harry'ego Stylesa czy Cher. Nie ma także możliwości, żeby na żywo usłyszeć muzykę tych, którzy już odeszli - jak Amy Winehouse.



W odpowiedzi na to w Wielkiej Brytanii i USA kilka lat temu powstały festiwale tribute bandów - zespołów wiernie odwzorowujących wizerunek i show oryginalnych artystów. Z roku na rok te widowiska rosły w siłę, doskonaliły się, gromadziły coraz większą publiczność, aż w końcu stały się fenomenem i jedną z najbardziej dynamicznie rosnących gałęzi w branży muzycznej na zachodzie. To zjawisko dotarło teraz także do Polski.



Na antenie Polsatu i Eska TV widzowie będą mogli oglądać takich artystów jak: Not The Rolling Stones, Coldplace, Tania Alboni jako Amy Winehouse, Harry Styled, AC/DC UK, Young Elton, Jeff Dingle as Bruno Mars, Ed Sheeran Tribute Show, Tania Alboni jako Cher, U2 Baby. W ESKA TV wystąpią Harry Styled, Coldplace oraz Maroon Live, którzy przyjeżdżają do Polski na specjalne zaproszenie od ESKA TV.

Wydarzenie na antenie Polsatu poprowadzą Maciej Rock oraz Maciej Dowbor, gdy transmisja przejdzie na antenę ESKA TV, dołączy do nich Krzysztof "Jankes" Jankowski.



Wyjątkowa selekcja tribute bandów na Undercover Festival

Scena tribute traktowana często jako ciekawostka, w ostatnich latach przeszła niesamowitą transformację. Z lokalnych wydarzeń organizowanych przez fanów urosła na zachodzie do ogromnych rozmiarów - tylko w Wielkiej Brytanii festiwali tribute bandów jest aż około 50! Zespoły i artyści, którzy wyspecjalizowali się w odwzorowywaniu zarówno wyglądu, sposobu śpiewania, poruszania, nawet gestykulacji i mimiki koncertują obecnie z powodzeniem po całym świecie.

Okazuje się także, że oryginały mają także swoich ulubieńców wśród tribute'ów. I tak Mick Jagger zaprosił do udziału w filmie i zagrania jego samego Paula Ashworth'a - wokalistę zespołu Not The Rolling Stones. Z kolei Chris Martin z Coldplay zna się z Shanem Croftsem - wokalistą Coldplace - i nawet zaprosił zespół do udziału w teledysku Coldplay'a "Cry Cry Cry". O wyjątkowym warsztacie, między innymi, tych dwóch tribute bandów będzie można przekonać się podczas transmisji koncertu na antenie Polsatu i ESKATV w najbliższy piątek.