Ültra Raptör po nagraniach debiutu

Album zatytułowany "Tyrants" wyda hiszpańska Fighter Records, wytwórnia powiązana z Xtreem Music. Materiał dostępny będzie na CD, w wersji winylowej, na kasecie oraz drogą elektroniczną. Premierę zaplanowano na 9 listopada.

Ültra Raptör, powstały w 2015 roku, speed / heavymetalowy kwintet z Kanady, dał się lepiej poznać dwa lata później za sprawą EP-ki "Ültra Raptör", która ukazała się sumptem zespołu.

Na intensywną i szybką, acz nie pozbawioną melodyjności muzykę Kanadyjczyków powinni zwrócić uwagę fani m.in. Savage Grace, Running Wild, Judas Priest, Rage, Exciter, wczesnego Angel Dust i Savatage.

Reklama

Z otwierającym debiutancki longplay Ültra Raptör utworem "Missile (Metal Warrior)" możecie się zapoznać poniżej:

Wideo ÜLTRA RAPTÖR - Missile (Metal Warrior) [2021]

Oto program albumu "Tyrants":



1. "Missile (Metal Warrior)"

2. "Cybörg-Rex"

3. "Take Me Back"

4. "An Offering To The Tyrant"

5. "Nightslasher"

6. "Gale Runner"

7. "The Quest For Relics"

8. "Winds Of Vengeance"

9. "Caustic Shower"

10. "SpaceFighter (442 AlphaClass Pegasus SubC35.2)".