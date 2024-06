Taylor Monsen to liderka zespołu The Pretty Reckless, chociaż w świecie show-biznesu kojarzona jest ze swojej dziecięcej roli w filmie "Grinch. Świąt nie będzie". Artystka aktualnie skupia się na karierze muzycznej. Grupa, której jest członkinią, obecnie wspiera na trasie koncertowej legendarny zespół AC/DC. Niedawno wystąpili w hiszpańskiej Sewilli, gdzie doszło do zaskakującego zdarzenia.

Wokalistkę zaatakował nietoperz

Zespół The Pretty Reckless był w trakcie swojego występu w Sewilli, kiedy doszło do niecodziennego wydarzenia. Taylor Momsen śpiewała piosenkę, a fani zaczęli głośno krzyczeć i pokazywać w jej stronę. Okazało się, że chcieli zaalarmować wokalistkę, która nie zauważyła, że na jej nodze usiadł nietoperz.

"Wciąż mi coś pokazujecie, ale ja nie wiem, co widzicie... O k***a, na mojej nodze jest p*******y nietoperz! Czy ktoś może mi pomóc?" - krzyknęła przerażona artystka.

Gwiazda stwierdziła, że jest prawdziwą wiedźmą

Wokalistka została uratowana przez obsługę, która natychmiastowo zareagowała, ściągając zwierzę z nogi Taylor. Artystka nie potrzebowała dużo czasu, aby się otrząsnąć i dojść do siebie. Obróciła całą sytuację w żart. Nietoperz bowiem zaatakował ją, gdy wykonywała piosenkę o wymownym tytule "Witches Burn" ("Wiedźmy płoną"). Wokalistka stwierdziła, że był to dowód na to, że "rzeczywiście jest wiedźmą".

Taylor Momsen podzieliła się z fanami swoimi odczuciami po niecodziennym zdarzeniu

Niedługo po koncercie w mediach społecznościowych Taylor Momsen pojawiło się oświadczenie, w którym wokalistka przyznała, że zwierzę zdążyło ją ugryźć, przez co była zmuszona udać się do specjalisty. Okazało się, że będzie musiała przez dwa tygodnie przyjmować zastrzyki przeciwko wściekliźnie, aby nie zachorować.

"Był słodki, ale tak, ugryzł mnie, więc czekają mnie zastrzyki przeciwko wściekliźnie przez najbliższe dwa tygodnie. Dziękuję całemu personelowi szpitala, którego członkowie okrzyknęli mnie mianem 'Batgirl' po tym, jak zobaczyli materiał z koncertu. Ten moment przejdzie do historii" - czytamy na Instagramie wokalistki The Pretty Reckless.

Taylor Momsen stała się popularna dzięki świątecznemu hitowi

Taylor Momsen wkroczyła w świat show-biznesu jeszcze w latach 90. Wtedy postanowiła, że zostanie aktorką. Występowała w różnych filmach, jednak dopiero rola Cindy Lou Who w świątecznym hicie "Grinch. Świąt nie będzie" przyniosła jej rozpoznawalność. Aktorka podejmowała się kolejnych ról - zagrała m.in. w popularnym serialu "Plotkara", jednak w końcu postanowiła rzucić branżę aktorską.

Taylor Momsen nie chciała całkowicie zniknąć ze świata show-biznesu. Postawiła bowiem na rozwijanie swojej ogromnej pasji i została muzykiem. Już od ponad 15 lat zajmuje się śpiewaniem - w 2009 r. założyła zespół The Pretty Reckless. Debiutancki album grupy - "Light Me Up" - ukazał się w 2010 r., a teraz zespół ma na koncie już cztery krążki. Ostatnio zostali zaproszeni do supportowania legendarnej grupy AC/DC podczas ich trasy po Europie. Z powodzeniem więc koncertują i zaskarbiają sobie serca fanów na całym świecie.