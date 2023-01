U2 zapowiadają nowy album. Kiedy premiera "Songs Of Surrender"?

U2 to irlandzki zespół rockowy, powstały w 1976 roku. Grupa ma na koncie 15 płyt i niezliczoną liczbę znanych na całym świecie przebojów.

W listopadzie 2021 gitarzysta U2, The Edge, ujawnił, że zespół pracuje nad nowym albumem. Ostatni studyjny album U2 "Songs Of Experience", ukazał się w 2017 roku.

Gitarzysta The Edge zwrócił się do fanów z tajemniczym komunikatem: "Kiedy piosenka staje się dobrze znana, zawsze kojarzy się z konkretnym głosem. Nie wyobrażam sobie "Tangled Up In Blue" bez piskliwej barwy Boba Dylana czy "All The Time In The World" bez wyjątkowego głosu Louisa Armstronga. Co się dzieje, gdy głos się rozwija, a doświadczenie i dojrzałość nadają mu dodatkowy rezonans?".

Gitarzysta wyjaśnił w dalszej części swojego listu, że większość twórczości U2 "została napisana i nagrana, gdy byliśmy grupą bardzo młodych mężczyzn" i że ich piosenki zmieniły się na przestrzeni lat. Przy czym - jak zaznaczył - "Esencja tych piosenek wciąż jest w nas". Według jego słów należy jednak wziąć tę "esencję" jeszcze raz na warsztat, bowiem zarówno muzycy, jak i słuchacze bardzo się zmienili i należy dopasować piosenki do XXI wieku.

Po tym komunikacie, opublikowanym na twitterowym profilu U2Songs.com, zespół potwierdził na swoich oficjalnych kontach społecznościowych, że 17 marca ukaże się album z ich przebojami dopasowanymi do współczesnych czasów. Informacji tej towarzyszy zwiastun wideo nowej wersji hitu "Beautiful Day" z 2000 roku, opublikowany 10 stycznia na platformie YouTube.

Lista utworów nie została jeszcze ujawniona, jednak można się spodziewać, że będzie ona korelować z napisaną przez Bono książką pt. "Surrender: 40 Songs, One Story", w której autor przeanalizował 40 kluczowych piosenek z dyskografii U2.

Album "Songs Of Surrender" ukaże się 17 marca 2023 roku.

