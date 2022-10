Po raz pierwszy irlandzki rockman spotka się z fanami ciekawymi jego książki 2 listopada w Beacon Theatre w Nowym Jorku. Kolejne miasta na jego trasie to Boston, Toronto, Chicago, Nashville, San Francisco, Los Angeles, Londyn, Glasgow, Manchester, Berlin, Paryż i Dublin, gdzie na co dzień gwiazdor mieszka. Trasę Bono zakończy 28 listopada w Madrycie. Spotkania autorskie z rockmanem będą biletowane. Wejściówki trafią do sprzedaży w piątek 7 października. Do każdego biletu dołączona będzie książka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Muzyczne pokojowe przesłanie dla Ukrainy. Bono z U2 zagrał w kijowskim metrze AFP

Bono rusza w światową trasę. Wokalista U2 będzie promować swoją autobiografię

Wyczekiwana od lat autobiografa Bono nosi tytuł "Surrender: 40 Songs, One Story". Zawiera 40 rozdziałów, każdy nazwany będzie tak, jak piosenka U2. Bono stworzył też 40 rysunków, które pojawiają się na kartach książki. Polskim wydawcą tej autobiografii jest Wydawnictwo Agora, które zaplanowało premierę na 9 listopada.

Reklama

Czytaj także: Bono ujawnił, że o przyrodnim bracie dowiedział się dopiero w 2000 roku