62-letni piosenkarz wychowywał się u boku o osiem lat starszego brata, Normana. To, że ma jeszcze przyrodniego brata, który jest synem jego ojca, Boba Hewsona, z pozamałżeńskiej relacji, odkrył dopiero w 2000 roku. "Kocham go i uwielbiam" - zadeklarował, jednocześnie nie wymieniając jego imienia i nazwiska. Swojego przyrodniego brata, tak jak i jego matkę, traktuje jak bliską rodzinę.

Bono zdążył porozmawiać o tej sprawie ze swoim ojcem, zanim ten zmarł w 2001 r. "Zapytałem go, czy kochał moją matkę i powiedział, że tak. Zapytałem, jak to się mogło stać, a on powiedział, że mogło i że starał się to naprawić. Nie przepraszał, po prostu podał fakty. Pogodziłem się z tym" - wyznał.

Reklama

Bono kończy 60 lat. Tego o liderze U2 mogliście nie wiedzieć 1 / 10 Paul David Hewson, bo tak naprawdę nazywa się Bono, dołączył do tworzącej się grupy U2 w 1976 roku. Wokalista przekonał założyciela zespołu, perkusistę Larry Mullena Jr., podczas próby, która odbyła się w kuchni domu państwa Mullenów. Od tego momentu U2 w ciągu kilkudziesięciu lat stali się największym rockowym zespołem na świecie, a Bono politycznym aktywistą i kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla. Źródło: Getty Images Autor: ShowBizIreland.com udostępnij

Matka Bono, Iris, która zmarła nagle, gdy ten miał 14 lat, nie dowiedziała się, że jej mąż doczekał się nieślubnego dziecka. Bono przyznał, że po śmierci matki jego relacje z ojcem stały się skomplikowane. Atmosfery w rodzinie nie poprawiało także i to, że jego matka była protestantką, a ojciec katolikiem.

Zapewne o wiele więcej dowiemy z autobiografii artysty. Bono zakończył już spisywanie swoich wspomnień. Książka trafi do sprzedaży 1 listopada. Będzie nosić tytuł "Surrender: 40 Songs, One Story".