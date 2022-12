Larry Mullen Jr. nie wystąpi z U2? "Moje ciało nie jest w takim stanie, w jakim było"

U2 to irlandzki zespół rockowy, powstały w 1976 roku. Grupa ma na koncie 15 płyt i niezliczoną liczbę znanych na całym świecie przebojów.

W listopadzie 2021 gitarzysta U2, The Edge, ujawnił, że zespół pracuje nad nowym albumem. Ostatni studyjny album U2 "Songs Of Experience", ukazał się w 2017 roku.

Muzycy U2 zdradzili, że chcieliby w przyszłym roku ruszyć w trasę. Nie jest jednak pewne, czy irlandzki zespół zagra w pełnym składzie. Wątpliwości fanów kapeli wzbudziła wypowiedź jej perkusisty.

"Robisz to tylko, jeśli świetnie się bawisz. A nie każdy będzie w stanie to osiągnąć, bo cena jest bardzo wysoka. Jestem autonomiczny i cenię własną autonomię. Nie śpiewam tych samych pieśni ze śpiewniczka i nie modlę się do tego samego Boga. Każdy ma swoje granice" - powiedział Larry Mullen Jr. w rozmowie z Washington Post, a dalej był już bardziej konkretny.

Okazuje się, że podczas pandemii koronawirusa, muzyk odkrył, że jego ciało nie jest w najlepszym stanie.

"Mam wiele problemów z łokciami, kolanami i karkiem. Podczas pandemii, kiedy nie graliśmy, miałem szansę przyjrzeć się niektórym z tych rzeczy. Chciałbym poświęcić trochę czasu, aby się wyleczyć" - wyjaśnił.

Mullen Jr. ma świadomość, że zespół chciałby wyruszyć w trasę.

"Brakuje mi publiki i interakcji z nią, chociaż siedzę za bębnami. Moje ciało nie jest fizycznie w takim stanie, w jakim było. Nie wystąpię w przyszłym roku. Nie wiem, jakie są plany zespołu, mówi się o różnych rzeczach" - dodał.

