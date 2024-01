"Tyle tych słów, a nie ma o czym gadać". Pola Chobot & Adam Baran łączą siły z Kathią

"'Mów' to wielowymiarowa opowieść, którą można czytać na wiele sposobów. Z jednej strony opowiada o samotności w relacji, z drugiej - o ogólnym i wszechobecnym braku porozumienia, z trzeciej - o odrzuceniu, o byciu niezauważonym, niezaopiekowanym i panicznie łaknącym odrobiny uwagi od drugiej osoby. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, 'Mów' można opisać jako przenikliwy walczyk, pełen rozpaczliwych gitar, wyjątkowych akcentów rytmicznych i szlachetnych kolorów, które nadają mu instrumenty smyczkowe" - czytamy w zapowiedzi.

Do współpracy przy najnowszym utworze Pola Chobot & Adam Baran zaprosili Kathię. "Od razu poczuliśmy z Kathią wspólną energię i bardzo się we troje polubiliśmy. Szukamy w muzyce emocji, prawdy i ludzi, którzy nie boją się tańczyć na granicy poprawności" - wyjaśnia duet.

Współpraca przebiegała naturalnie, a w studio i na planie teledysku (w reżyserii Ivana Bambalina) panowała atmosfera wzruszenia i uniesień. Duet wspomina ten czas z czułością. "Ogromnie cenię sobie współpracę z Jeremiaszem Hendzlem, który wspiera nas produkcyjnie przy nadchodzącej płycie. To między innymi dzięki niemu i temu, jaką atmosferę komfortu potrafi wytworzyć w studiu, wszyscy mogliśmy oddać się temu, co najważniejsze - emocjom" - dodaje Pola Chobot.

Clip Pola Chobot & Adam Baran Mów ft. Kathia

"Mów" to kolejny podwójny singel zapowiadający nowy album Poli Chobot & Adama Barana. Jest to drugi akt obrazkowego tryptyku, pt. "Wiatr". "Bo... wiatr zrywa się zwykle tuż przed burzą, wprowadzając niezwykłe napięcie w oczekiwaniu na to, co, gdzie i kiedy uderzy" - podsumowuje tajemniczo duet. Pierwszy akt tej opowieści to "Deszcz" i towarzyszy mu powstały we współpracy z Ofelią utwór "Szczypię się w skórę".

"Mów" zapowiada nadchodzący album Poli Chobot & Adama Barana, który ukaże się w marcu tego roku.

Pola Chobot & Adam Baran - kim są?

Pola Chobot & Adam Baran to "jeden z najciekawszych głosów polskiej alternatywy. Oniryczny i poetycki, a jednocześnie wyrazisty". Tworzą muzykę z pogranicza alternatywy i dark popu. Ich twórczość charakteryzują poetyckie, mocne teksty, emocjonalny głos i nietuzinkowe gitary. Wydali album "Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży?" i EP-kę "Trzeba mi". Na przestrzeni ostatniego roku ukazały się single "Ciało", "Podobno" oraz "Szczypię się w skórę", będące zapowiedzią albumu, który ukaże się w marcu.