Tyga aresztowany. Raper pobił swoją partnerkę?

Jak podają zagraniczne media, w poniedziałek 11 października nad ranem kobieta miała się pojawić pod domem rapera. Z relacji świadków wynika, że Swanson nie była trzeźwa oraz długo awanturowała się pod nieruchomością, nim Tyga wpuścił ją do środka.

Według relacji, które Camaryn udostępniła na Instagramie, miała zostać potem pobita przez swojego byłego partnera. Kobieta złożyła doniesienia na policji, a Tyga sam oddał się w ręce funkcjonariuszy prawa, by złożyć zeznania w sprawie.

Póki co artysta nie skomentował sytuacji, dlatego możemy opierać się tylko na wypowiedziach i zdjęciach, które Camaryn udostępnia w relacjach za pośrednictwem Instagrama.



"Jestem tak zawstydzona, że musiało do tego dojść, ale muszę stanąć we własnej obronie" - napisała w jednej z relacji Swanson.

Reklama

"Byłam emocjonalnie, psychicznie i fizycznie maltretowana i już tego nie ukrywam. - dodała w kolejnej.

Zdjęcie Camaryn Swanson została pobita przez Tygo? / Instagram / materiał zewnętrzny

To nie pierwsze problemy prawne rapera. Pod koniec 2012 roku Tyga został pozwany przez dwie kobiety, które wystąpiły w teledysku "Make It Nasty". Twierdziły one, że nie wyraziły zgody na publikacje w klipie ich piersi, choć tak się wydarzyło.



21 września 2013 roku Allison Brown, która także wystąpiła w klipie, pozwała Tygę za pobicie seksualne, oszustwo, naruszenie prywatności i zadawanie cierpienia emocjonalnego. Twierdzi, podobnie jak dwie inne kobiety, które złożyły pozew przeciwko raperowi, że została zapewniona, iż ​jej piersi zostaną usunięte z klipu.



Tyga po raz pierwszy został przyłapany ze swoją dziewczyną w maju 2021 roku. Była partnerka rapera jest influencerką i projektantką mody. Wraz ze swoją siostrą Elle Swanson ruszyła z firmą modową Meaning of Mine. Jest młodsza od rapera o prawie 10 lat.