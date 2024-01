TVP wyemitowało materiał o WOŚP. Jurek Owsiak odpowiada

Przypomnijmy, że pierwszy finał WOŚP odbył się właśnie w w gmachu Telewizji Polskiej, przez lata był też transmitowany na antenie TVP. Jednak od 2016 roku, kiedy prezesem telewizji został Jacek Kurski, temat inicjatywy Jurka Owsiaka zupełnie zniknął z anteny.

Aż do teraz. We wtorkowym wydaniu programu "19.30", który zastąpił "Wiadomości", omówiono 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "To jak pole po bitwie. Tak wyglądają płuca wielu pacjentów po covidzie. Ale to nie musi być przegrana bitwa, bo sprawy w swoje ręce bierze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ostatni weekend stycznia zagra 32. raz. Pierwszy dla płuc po pandemii" - zapowiedziała Joanna Dunikowska-Paź.

W materiale pojawiły się przebitki z konferencji prasowej, wypowiedzieli się lekarze, a reporterka przypomniała, jak można wesprzeć WOŚP. Zapewniła również, że w tym roku temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie zostanie przemilczany. "Dotychczas Orkiestra zebrała dwa miliardy złotych i kupiła prawie 72 tys. urządzeń medycznych. Na każdym z nich jest orkiestrowe serduszko. W tym roku zobaczymy je wszyscy" - dodała.

Jurek Owsiak odpowiada TVP

Sytuacja nie umknęła uwadze Jurka Owsiaka, który przyznał, że było to dla niego dużą niespodzianką. ""19:30. Dostaję SMS: wrzuć na informacje TVP. Nerwówka, bo tyle lat bez i śmigam po pilocie...i jest! Widzę Orkiestrę i nowy pasek wiadomości '19:30'. Myślałem, że źle wybrałem i z oczami wielkimi jak spodki oglądam i słucham! Puszki, sprzęt, wolontariusze, podsumowanie naszych działań, plakat, nawet Pani Prezydent Gdańska! Na końcu kalendarz i palec na 28 stycznia!" - opisał

"Gra z nami każdy, kto ma na to ochotę, ale przynajmniej bardzo wielu rodaków, którzy do tej pory oglądali tylko TVP, będzie wiedziało, kiedy Finał ma miejsce! Po ośmiu latach - dziękuję Telewizji Polskiej! Ale wieczór!" - dodał.