WOŚP wróci do TVP? Ujawniono wiadomość od nowego prezesa

Serwis Wirtualnemedia.pl dotarł do maila, który nowy prezes TVP Tomasz Sygut wysłał do pracowników. Sygut na to stanowisko został powołany 19 grudnia, gdy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz ustanowił nową radę nadzorczą telewizji publicznej. Wcześniej Sejm przyjął uchwałę wzywającą władze do jak najszybszego przywrócenia ładu prawnego i pluralizmu w mediach publicznych.

"Telewizja publiczna wraca do swoich widzów. Do każdego polskiego domu. Będzie miejscem, które łączy, a nie dzieli. Znów stanie się drugim domem wybitnych dziennikarzy, aktorów, muzyków, twórców i niezależnych ekspertów, którzy przez ostatnie lata omijali Woronicza szerokim łukiem. Znów zagra tu największa na świecie orkiestra ludzkich serc pod batutą Jurka Owsiaka. Będzie pięknie i normalnie. Bardzo na Was liczę!" - napisał do pracowników TVP Tomasz Sygut.

WOŚP ma wrócić do TVP. Jurek Owsiak oczekiwał przeprosin

Z ujawnionego maila wynika, że TVP planuje relacjonować zaplanowany na 28 stycznia 2024 r. 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 2017 r. akcja Owsiaka emitowana jest na antenie TVN. Szef WOŚP wielokrotnie wypowiadał się na temat ewentualnego powrotu do telewizji publicznej - mówił, że może do tego dojść dopiero kiedy TVP "przeprosi wszystkich Polaków za to nieprawdopodobne szczucie nas na siebie, za te kłamstwa i podłość dziennikarską".

"Partyjny festiwal za pieniądze WOŚP" - tak w sierpniu prowadząca ówczesne "Wiadomości" Edyta Lewandowska zapowiedziała reportaż podsumowujący tegoroczną edycję Pol'and'Rock Festival, który jest podziękowaniem dla wolontariuszy za wsparcie Finału WOŚP.

"Partyjni towarzysze Donalda Tuska, kampanię wyborczą, postanowili prowadzić na festiwalu muzycznym, finansowanym m.in. ze zbiórki pieniędzy na rzecz chorych dzieci. Na scenie wydarzenia organizowanego przez Jerzego Owsiaka, nie brakowało polityków, antyrządowych haseł i pracowników telewizyjnej stacji, kojarzonej jednoznacznie z Platformą Obywatelską" - mogli usłyszeć widzowie TVP.

Tymczasem WOŚP wielokrotnie podkreślała, że Pol'and'Rock Festival (wcześniej organizowany pod szyldem Przystanek Woodstock) nie jest finansowany ze zbiórki. "Koszty organizacji Pol'and'Rock Festival i częściowo Finału - tak jak koszty działalności administracyjnej - również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału, ale z darowizn celowych oraz dzięki sponsorom, o których Fundacja każdorazowo zabiega" - taka informacja widnieje na stronie WOŚP.

Kto zagra na Finale WOŚP w 2024 r.?

Mottem przyszłorocznej akcji jest "Tu wszystko gra OK!". Podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tysiące wolontariuszy w Polsce i zagranicą zbierać będzie pieniądze na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów - dzieci i dorosłych.

W poprzednich latach WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła 71,5 tysiąca urządzeń. Ostatnią zbiórkę - w styczniu 2023 roku - dedykowano walce z sepsą. Zebrano wówczas ponad 243 miliony zł.

Tradycyjnie podczas finału nie zabraknie wielu imprez towarzyszących, z których największą jest koncert w Warszawie. 28 stycznia 2024 r. na scenie na błoniach PGE Narodowego pojawią się wykonawcy zaprzyjaźnieni z Jurkiem Owsiakiem i jego ekipą. Większość z nich miała okazję prezentować się przed wielotysięczną publicznością Pol'and'Rock Festival.

Poza polskimi wykonawcami na liście znalazły się grupy Luiku (Ukraina) i Hoffmaestro (Szwecja), które w tym roku porwały publiczność w Czaplinku.



Finał WOŚP 2024 - szczegółowa rozpiska koncertu w Warszawie:

14:00 - Wojtek Szumański

14:30 - Booze & Glory

15:00 - Golden Life

15:30 - Dorosłe Dzieci

16:00 - Proletaryat

16:30 - Luiku

17:00 - Lordofon

17:30 - Pull The Wire

18:00 - Poparzeni Kawą Trzy

18:30 - BOKKA

19:00 - Hoffmaestro

19:30 - Kwiat Jabłoni

20:00 - Światełko do Nieba

20:15 - Enej

20:50 - Zalewski

21:25 - LemON.