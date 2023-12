TVP potwierdza informacje o Eurowizji 2024. Kto pojedzie z Polski?

W 1995 r. redakcja działu rozrywki TVP (jej szefem był wówczas Andrzej Horubała) zdecydowała, że reprezentantką Polski na Eurowizji będzie Justyna Steczkowska z piosenką "Sama". W Dublinie zajęła 18. miejsce na 25 uczestników, co przyjęto z rozczarowaniem, gdyż rok wcześniej Edyta Górniak ("To nie ja") zakończyła udział na drugiej pozycji.

W późniejszych latach Steczkowska oceniała innych kandydatów jako członkini polskiego jury podczas Eurowizji i podczas polskich preselekcji do konkursu. Teraz oficjalnie zgłosiła ponowną chęć reprezentowania Polski.

"Najbardziej cieszę się z tego, że będę mogła zaprezentować na sylwestrze po raz pierwszy piosenkę, z którą chciałabym pojechać na Eurowizję. Więc jeśli będą preselekcje, to wezmę w nich udział, jeśli będzie jakiś wewnętrzny wybór, wyślę piosenkę z nadzieją, że uda nam się pojechać do Szwecji. W każdym razie będziemy walczyć o to w tym roku" - ujawniła wokalistka w "Pytaniu na śniadanie".

Dodajmy, że Steczkowska (od trzech edycji ponownie trenerka "The Voice of Poland") będzie jedną z gwiazd tegorocznego sylwestra TVP w Zakopanem. W tym samym miejscu zaśpiewa również Edyta Górniak, która również sygnalizuje chęć powrotu w przyszłym roku na Eurowizję.



Eurowizja 2024: Co już wiemy? Kto pojedzie z Polski?

Na razie TVP nie podała, jak będzie wyglądać wybór przyszłorocznego reprezentanta. W tym roku na Eurowizję pojechała Blanka ("Solo"), która zdobyła najwięcej punktów w preselekcjach (pierwsze miejsce w głosowaniu jurorów, drugie w głosowaniu telewidzów). O zasadach wyłaniania kandydata było wiadomo od jesieni poprzedniego roku, a listę uczestników preselekcji podano w połowie lutego 2023 r.

Wśród chętnych do wyjazdu do Szwecji są m.in.: Edyta Górniak, Kuba Szmajkowski, Luna, Justyna Steczkowska, Jan Górka, Michał Szpak, Marcin Maciejczak i Anna Jurksztowicz.

W "Pytaniu na śniadanie" o eurowizyjnych planach Justyny Steczkowskiej opowiedział również Aleksander Sikora, gospodarz poprzednich preselekcji i komentator Eurowizji oraz Eurowizji Junior. Miał mu je zdradzić Leon Myszkowski, 23-letni syn Steczkowskiej, który razem z nią pojawi się na sylwestrze w Zakopanem.

"I ta koncepcja jest, i jest konkretny pomysł na cały show" - podkreśla Sikora.

Eurowizja 2024: Kto wystąpi w Szwecji?

Europejska Unia Nadawców poinformowała, że podczas Eurowizji 2024 wystąpi 37 państw. Z konkursu postanowiła wycofać się Rumunia (nadawca ma problemy finansowe, a po ostatniej Eurowizji w kraju wybuchła afera), natomiast wielki powrót po 31 latach przerwy zapowiedział Luksemburg. W przyszłym roku nie zobaczymy ponownie też Macedonii Północnej.



Przypomnijmy, że wszystkie kraje poza gospodarzem Szwecją i Wielką Piątką (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Niemcy) zostaną podzielone na dwa półfinały, które odbędą się 7 i 9 maja. Finał zaplanowano na 11 maja.