Trójka z najniższym wynikiem w historii. "Zmowa rynkowa"

Afera wokół Programu III Polskiego Radia wybuchła w maju 2020 roku, kiedy z Listy Przebojów została zdjęta piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój".



Ówczesny dyrektor Tomasz Kowalczewski zarzucił prowadzącemu Listę Markowi Niedźwieckiemu złamanie regulaminu i zafałszowanie wyników głosowania. W wyniku afery z radia odeszło wtedy kilkanaście osób, które były związane ze stacją od kilkudziesięciu lat. Więcej o całej sytuacji można przeczytać TUTAJ .



Pojawiły się nowe wyniki badania Radio Track Kantar Polska za okres od września do listopada 2021. Liderem jest RMF FM, na podium znalazły się też Radio Zet i sieć Eska. Trójka natomiast odnotowała najgorszy wynik w historii - udział rozgłośni wyniósł zaledwie 1,6 proc., co oznacza, że spadła z miejsca 9. na 12.

Wyniki badań skomentowała związana z PiS-em członkini Rady Mediów Narodowych, Joanna Lichocka. "Są podstawy do tego, by podejrzewać zmowę rynkową" - stwierdziła i zapowiedziała, że złoży wniosek do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o kontrolę badania. Powodem podejrzeń jest to, że udziałowcami komitetu Radio Track są prywatni nadawcy: Grupa RMF, Grupa Radiowa Agory, Eurozet i Grupa Radiowa Time.



"Nie są znane ani szczegóły umowy pomiędzy tymi spółkami, ani jej założenia, warunki współpracy czy metody działania. Porozumienie jest tajemnicą tych przedsiębiorstw" - dodała.



Do sytuacji odniosła się też prezes Polskiego Radia, Agnieszka Kamińska. "Temat ważny nie tylko dla rynku radiowego, ale i reklamowego w Polsce. Pełna transparentność i uczciwość badań w tym zakresie jest kluczowa" - napisała.